  1. ورزش
۳۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

فدراسیون فوتبال تونس بازی با ایران را تایید کرد

فدراسیون فوتبال تونس بازی با ایران را تایید کرد

تیم های فوتبال تونس و ایران طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال تونس در تاریخ 15 اوت (25 مرداد) در بوداپست مجارستان با یکدیگر دیدار تدارکاتی برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران پیش تر درخواست کرده بود که بازی دوستانه دو تیم در روز فیفا برگزار شود و "حاتم طرابلسی"، سرمربی تونس، با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما از آنجا که مسئولان فدراسیون فوتبال تونس خواستار این شده بودند که دیدار دوستانه دو تیم دو روز زودتر برگزار شود، انجام این مسابقه در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود.

سایت فدراسیون فوتبال تونس سرانجام در جلسه ای که روز پنج شنبه برگزار کرد موافقت کرد که این بازی در تاریخ 15 اوت (25 مرداد) برگزار شود. ایران خود را برای بازی های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند. مردان "کارلوس کی‌روش" در تاریخ 11 سپتامبر هم در همین چارچوب با سوریه در تهران دیدار می کنند.

کد مطلب 1654535

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها