فدراسیون فوتبال تونس بازی با ایران را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران پیش تر درخواست کرده بود که بازی دوستانه دو تیم در روز فیفا برگزار شود و "حاتم طرابلسی"، سرمربی تونس، با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما از آنجا که مسئولان فدراسیون فوتبال تونس خواستار این شده بودند که دیدار دوستانه دو تیم دو روز زودتر برگزار شود، انجام این مسابقه در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود.

سایت فدراسیون فوتبال تونس سرانجام در جلسه ای که روز پنج شنبه برگزار کرد موافقت کرد که این بازی در تاریخ 15 اوت (25 مرداد) برگزار شود. ایران خود را برای بازی های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند. مردان "کارلوس کی‌روش" در تاریخ 11 سپتامبر هم در همین چارچوب با سوریه در تهران دیدار می کنند.