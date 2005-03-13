نويسنده ي فلسطيني : ادبيات فولكلوريك ، فراتر از داستان و شعر است

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، وي درنشست نقد و بررسي ادبيات كهن و فولكوريك افزود : ادبيات فولكلوريك ثابت و ايستا نيست ، بلكه همراه با تغييرات زمان درحال تحول است . فراموش نكنيم يك نشانه درادبيات فولكلوريك يا عامه پسند در مقاطع زماني متفاوت برداشت هاي متفاوتي را براي مخاطبان به همراه دارد.

نيمربه بحث لزوم معرفي شناسنامه درادبيات فولكلوريك اشاره كرد و ادامه داد: من فكر مي كنم در برداشت هاي جديد ازمتون كهن ذكر منبع چندان مهم نيست چون بايد مشخص شود اين داستان از چه روايتي و در چه سالي برداشت شده است . به اعتقاد اين نويسنده فلسطيني داستان فولكلوريك به منبع خاصي محدود نمي شود ، بلكه به همه ي داستانها مراجع وهمه ي آداب و رسوم تعلق دارد و از همه ي آنها مايه مي گيرد .

وي تصريح كرد: داستان فولكلوردرابتدا براي كودكان نوشته شد اما با توجه به عدم مرزبندي اين حوزه به مروردامنه مخاطبان داستان هاي فولكوريك افزايش يافت و بزرگسالان نيز زير مجموعه ي مخاطبان اين داستانها شدند . سونيا نيمردرپايان ياد آور شد : عدم معرفي شناسنامه دربرداشت خلاقانه از آثاركهن اشتباه نيست ، زيرا اگراين فعل نيزانجام نشود ما چيزي ازدست نداده ايم و اثر بازآفريني شده از استقلال كامل برخوردار است .