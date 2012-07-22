پروانه معصومی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران که نخستین تجربه مستندسازی خود را با ساخت فیلم مستند "مادر یک قهرمان" کسب کردهاست با اعلام این خبر در خصوص ساخت این مستند به خبرنگار مهر، گفت: رابطه مادر رضا سوختهسرایی کشتیگیر برجسته کشورمان با این پهلوان ایرانی بسیار عجیب و دوست داشتنی است.
وی در ادامه افزود: نکته مهم اینکه در اغلب فیلمهای مستند که در رابطه با زندگی قهرمانان ایرانی ساخته شده است تنها خود فرد مهم بوده اما چگونگی به ثمر رسیدن و بزرگ شدن این مردان بزرگ هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفته است از همینرو در نظر دارم بیشتر به رابطه مادر و پسر در این فیلم مستند بپردازم.
وی در ادامه با اشاره به روند ساخت این فیلم افزود: تصاویر مربوط به مادر رضا سوختهسرایی فیلمبرداری شده است و ادامه ساخت این فیلم مستند با اعضای خانواده سوختهسرایی و همچنین جمعآوری آرشیو صداوسیما باقیمانده است و بنا دارم فیلمهای آرشیوی مربوط به این کشتیگیر را در روند ساخت این فیلم به کارگیرم.
این بازیگر در ادامه افزود: یکی از نکات جالب در ساخت این مستند واگویه دلهرهها و نگرانیهای مادر این کشتیگیر از زمانی است که رضا را روی تشک کشتی میدیده و با دلهره بازی را دنبال و برای سلامتی، برد و سربلندی فرزند خود دعا میکرده است. حال اینکه در مقابل نگرانی این کشتیگیر زمانی که مادرش بر اثر بیماری در بیمارستان بستری بوده و با مرگ دست و پنجه نرم میکرده نیز قابل تامل است.
پروانه معصومی در پایان افزود: مراحل میانی از فیلمبرداری این فیلم با اضافه شدن آرشیو بازیهای این کشتیگیر ساخته خواهد شد.
لازم به ذکر است این بازیگر سینما و تلویزیون در ماه مبارک رمضان سریال "راز پنهان" به کارگردانی فلورا سام را بازی کرده که از شبکه اول سیما ساعت 22:30 در حال پخش است.
نظر شما