کارت کتاب «"مادر" یعنی فاطمه» در کرامات حضرت زهرا(س) ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارت کتاب «آخرین خورشید» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره و کرامات امام زمان (عج) و وظایف منتطران است، کارت کتاب «حضرت قرآن» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره، اخلاق و کرامات امیرمومنان حضرت علی (علیه السلام) است کارت کتاب «هشتمین سپیده» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره، اخلاق و کرامات امام رضا (علیه السلام) و حضرت معصومه (سلام الله علیها) است که به قلم حجت الاسلام علی قهرمانی و توسط موسسه فرهنگی «ندای فطرت» به چاپ رسیده است.



همچنین کارت کتاب «یک گام تا خدا» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون خاطرات و داستان های تازه مسلمانان درباره حیا، عفاف، پاکدامنی و معنویت دینی است وکارت کتاب «صدفی برای گوهر» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون خاطرات و داستان های تازه مسلمانان درباره حیا، عفاف، پاکدامنی و معنویت دینی است وکارت کتاب «برکه آسمان» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون غدیر و روایات ناظر به ولایت و وصایت امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام) است که به قلم حجت الاسلام علی قهرمانی و توسط موسسه فرهنگی «ندای فطرت» به چاپ رسیده است.



همچنین کارت کتاب «"مادر" یعنی فاطمه» هم شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره، اخلاق و کرامات حضرت زهرا (سلام الله علیها) است که به قلم حجت الاسلام علی قهرمانی و توسط موسسه فرهنگی «ندای فطرت» به چاپ رسیده است.