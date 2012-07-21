  1. دين، حوزه، انديشه
۳۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

معرفی کتاب/

کارت کتاب «"مادر" یعنی فاطمه» در کرامات حضرت زهرا(س) ارائه شد

کارت کتاب «"مادر" یعنی فاطمه» در کرامات حضرت زهرا(س) ارائه شد

کارت کتاب «"مادر" یعنی فاطمه»شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره، اخلاق و کرامات حضرت زهرا (سلام الله علیها) است که به قلم حجت الاسلام علی قهرمانی و توسط موسسه فرهنگی «ندای فطرت» به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارت کتاب «آخرین خورشید» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره و کرامات امام زمان (عج) و وظایف منتطران است، کارت کتاب «حضرت قرآن» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره، اخلاق و کرامات امیرمومنان حضرت علی (علیه السلام) است کارت کتاب «هشتمین سپیده» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره، اخلاق و کرامات امام رضا (علیه السلام) و حضرت معصومه (سلام الله علیها) است که به قلم حجت الاسلام علی قهرمانی و توسط موسسه فرهنگی «ندای فطرت» به چاپ رسیده است.
 
همچنین کارت کتاب «یک گام تا خدا» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون خاطرات و داستان های تازه مسلمانان درباره حیا، عفاف، پاکدامنی و معنویت دینی است  وکارت کتاب «صدفی برای گوهر» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون خاطرات و داستان های تازه مسلمانان درباره حیا، عفاف، پاکدامنی و معنویت دینی است  وکارت کتاب «برکه آسمان» شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون غدیر و روایات ناظر به ولایت و وصایت امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام) است که به قلم حجت الاسلام علی قهرمانی و توسط موسسه فرهنگی «ندای فطرت» به چاپ رسیده است.
 
همچنین کارت کتاب «"مادر" یعنی فاطمه» هم شامل سی کارت با مضامین داستانی و در قالب داستان کوتاه پیرامون زندگی نامه، سیره، اخلاق و کرامات حضرت زهرا (سلام الله علیها) است که به قلم حجت الاسلام علی قهرمانی و توسط موسسه فرهنگی «ندای فطرت» به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1654572

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