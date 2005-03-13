استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي توسعه بخش معدن ضروري است

يك كارشناس بخش صنعت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر بخش صنعت توانسته پنج ميليارد دلاراز محل حساب ذخيره ارزي استفاده كند و اين درحالي است كه بخش معادن از اين حساب تا كنون استفاده نكرده است.

حسين اعتمادي افزود: به علت عدم استفاده بخش معدن از اين گونه تسهيلات معادن كشورما صرفه اقتصادي نداشته و متروك مانده است.

وي با اشاره به اينكه به اكتشافات ذخاير شورابه اي در كشور كمتر توجه شده است، تصريح كرد: طبق برآوردهاي صورت گرفته 20 ميليارد دلار ماده معدني شورابه اي در ايران وجود دارد كه با بهره برداري از اين ذخاير، دستاوردهاي مطلوبي در اين بخش بدست خواهد آمد.

وي همچنين درباره تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مجاز دانستن واگذاري صنايع معدني و معادن بزرگ به بخش خصوصي خاطر نشان كرد: اين امر تاثير بسزايي در توسعه معادن خواهد داشت.

اعتمادي افزود: به علت اينكه با درآمد حاصل از واگذاريها مي توان منابع مالي مورد نياز طرح هاي توسعه معدني را تامين كرد.