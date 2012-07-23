  1. جامعه
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

برگزاری ویژه برنامه های ماه رمضان در بوستان آب و آتش

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد از برگزاری برنامه برآستان جانان در شبهای ماه مبارک رمضان در گلستان حضرت ابراهیم (ع) در بوستان آب و آتش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله ملاصالحی گفت: ماه رمضان یکی از ایام پرمخاطب بوستانها و فضاهای تفریحی و فرهنگی اراضی عباس آباد است که بر همین اساس برپایی برنامه برآستان جانان با همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دستور کار معاونت فرهنگی این شرکت قرار گرفته است.

به گفته مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد، محور این برنامه فرهنگ سازی در خصوص صبر و شکیبایی  و سبک زندگی اسلامی ایرانی است که حضور هنرمندان، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی و همچنین برپایی غرفه های فرهنگی از جمله موضوعاتی است در این برنامه تدارک دیده شده و شهروندان می توانند از آن استفاده لازم را ببرند.

وی با تأکید بر رویکرد فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری پایتخت افزود: در سال جاری و در راستای سیاستهای کلان مدیریت شهری، برنامه های فرهنگی و اجتماعی یکی از اولویتهای شرکت نوسازی عباس آباد است تا قطب فرهنگی شهر تهران بیش از پیش به کارکرد ها و اهداف پیش بینی شده نزدیک شود.

ملاصالحی در ادامه اظهار کرد: هم نشینی آب و آتش و روایت هفت پرده از داستان قرآنی حضرت ابراهیم (ع) در کنار شاخصه های فنی و معماری و شهری این بوستان فرصت مناسبی را برای برگزاری برنامه های فرهنگی و قرآنی در آن ایجاد کرده که امیدواریم با برگزاری برنامه های ماه رمضان، این رویکرد به همه ایام سال تعمیم یابد.

کد مطلب 1654630

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