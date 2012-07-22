تأثیر فارابی از افلاطون/ درک فلسفه قرون وسطی از طریق آرای ابن سینا

پروفسور راجر اسکروتن فیلسوف بریتانیایی و استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در مورد میزان تأثیر فلسفه غرب از فلسفه اسلامی به خبرنگار مهر گفت: فلسفه غرب تأثیر بسزایی از فیلسوفان اسلامی داشته است.

وی افزود: برای نمونه مطالعه و درک آرای ابن سینا نمی توان الهیات قرون وسطی را فهم کرد. این تأثیر تنها به الهیات خلاصه نمی شود و فلسفه قرون وسطی نیز تأثیر زیادی از آرای این فیلسوف اسلامی گرفته است.

مؤلف "معنای کنسرواتیسم" در ادامه تصریح کرد:اگر چه فیلسوفان اسلامی چون ابن سینا و فارابی از آرای فیلسوفان یونان از از جمله ارسطو و افلاطون تأثیر گرفته‌اند ولی خود دارای فلسفه‌ای بوده‌اند.

وی در ادامه یادآور شد: برای نمونه فارابی در مطالعه موسیقی متأثر از آرای افلاطون بود. او همچنین متأثر از آرای ارسطو بوده است.

مؤلف "فرهنگ اندیشه سیاسی" تصریح کرد: ولی باید توجه داشت که کاری که آنها انجام داده‌اند تنها بیان آرای آنها نبوده است.

اسکروتن در ادامه افزود: این فیلسوفان تفسیرهایی بر آثار فیلسوفان یونان باستان نگاشته‌اند که حائز اهمیت است. برای نمونه ابن سینا تفسیری بر کتاب "نفس" ارسطو نوشته که تأثیر شگرفی بر فلسفه و الهیات قرون وسطی داشته است.

فیلسوف بریتانیایی در پایان تأکید کرد: در واقع اگر بخواهیم سیر فلسفه در غرب را مورد بررسی قرار دهیم ناگزیر به مطالعه و بررسی آرای فیلسوفان اسلامی به ویژه در قرون وسطی هستیم.

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