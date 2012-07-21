عرضه کامپیوتری برای نابینایان با امکان جستجو/ تجهیز 8 دانشگاه کشور

دکتر مجتبی بلباسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از جذب 700 شرکت دانش بنیان در این پارک فناوری و 8 مرکز رشد اقماری خبر داد و افزود: تاکنون 60 ایده فناورانه به این پارک فناوری ارسال شده است که پس از بررسی، 30 مورد از این ایده ها پذیرش و در این پارک مستقر شدند.

رئیس پارک فناوری مازندران با اشار به برخی از دستاوردهای این پارک فناوری خاطر نشان کرد: محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر این پارک موفق به طراحی و ساخت رایانه ویژه نابینایان شدند.



وی با اشاره به جزئیات این طرح ادامه داد: کامپیوتر تولید شده قادر است برنامه ورد (word) را به خط بریل و برعکس تبدیل کنند.



بلباسی اضافه کرد: نابینایان با استفاده از این رایانه می توانند خدمات فضای مجازی را برای نابینایان در حوزه رسانه، انتشارات، امور پژوهشی و یا خدمات الکترونیکی را به نابینایان را ارائه دهد.



رئیس پارک علم و فناوری مازندران در خصوص ساختار رایانه ویژه نابینایان گفت: این رایانه به غیر از صفحه نمایش از یک صفحه کلید مخصوص نابینایان تشکیل شده است که مطالب نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش را با خط بریل برای نابینایان بر روی صفحه کلید نمایان می کند.



بلباسی با بیان اینکه در این کامپیوتر نرم افزار ترجم فارسی نصب شده است، یادآور شد: از این طریق نابینایان هم از طریق خط بریل و هم از طریق شنوایی می توانند مطالب را درک کنند که این امر به درک بالاتر و سریعتر آنها کمک می کند.



وی، امکان جستجوی نابینایان در اینترنت را از دیگر قابلیت های این کامپیوتر نام برد و توضیح داد: بر روی صفحه نمایش این رایانه کلیدهایی تعبیه شده که نابینا با استفاده از آنها می تواند در اینترنت به جستجو بپردازد.

بلباسی از کاربردی شدن کامپیوتر عرضه شده در 8 دانشگاه بزرگ کشور خبر داد و گفت: بر اساس مذاکراتی که صورت گرفته است به زودی این کامپیوتر در اختیار 8 دانشگاه بزرگ کشور برای ارائه خدمات به نابینایان قرار می گیرد.