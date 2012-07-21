اطلاع رسانی اتوبوسهای لندن در مورد مردم فلسطین و بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، میلیونها نفر از مردم جهان که برای مشاهده بازی های المپیک 2012 به لندن آمده اند با رنجهای مردم خاورمیانه آشنا می شوند.

بنا بر اعلام کمیسیون حقوق بشر اسلامی حدود 300 اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی لندن با حمل تصاویر و اطلاعاتی در مورد وضعیت اسف بار منطقه، افکار عمومی را متوجه جنایات رژیم صهیونیستی و حکومت دیکتاتوری بحرین می کنند.

این کمیسیون همچنین از مردم جهان می خواهد با به یاد آوردن وضعیت اسف بار مردم در این مناطق، به جنبش حمایت از آنان و محکومیت اقدامات رژیم های سرکوبگر بپیوندند.

این کمیسیون همچنین اقدام دولت انگلیس در عدم صدور روادید برای کاروان ورزشکاران سوریه را محکوم می کند. بر این اساس مقامات انگلیس در حالی از شرکت کاروان المپیک سوریه جلوگیری می کنند که کاروان اعزامی از سوی رژیم بحرین مورد استقبال آنان قرار گرفته است.

طبق گزارشها عمال آل خلیفه از آغاز اعتراضات در بحرین تا کنون حدود 150 ورزشکار را به بهانه مشارکت در تظاهرات علیه این رژیم بازداشت کرده اند.