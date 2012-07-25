سوت بازی تراکتورسازی تبریز و پیکان در دستان رضا کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر ، در بازی امروز چهارشنبه این دو تیم که ساعت 22 در ورزشگاه تختی تهران انجام خواهد شد علیرضا کهوری وآرمان اسعدی کمک های اول ودوم رضا کرمانشاهی هستند و داور چهارم این بازی جواد شرفی است.

همچنین زاهد بحرینی نیز به عنوان ناظر بر کار تیم داوری نظارت می کند .

در جدول رده بندی لیگ دوازدهم تیم تراکتورسازی تبریز هم اکنون با یک امتیاز کسب کرده در رده یازدهم و تیم پیکان با گل خورده و بدون امتیاز در رده هجدهم قرار دارند.

هر دو تیم امروز برای انجام دومین بازی خود در لیگ برتر به میدان می روند.