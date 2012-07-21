محمدعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آموزش فنی و حرفه‌ای استان در تابستان جاری نیز نسبت به برگزاری طرح‌های اوقات فراغت مبادرت کرده است، اظهار داشت: این طرح‌ها با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت و تقویت فرهنگ مهارت‌آموزای در میان متقاضیان برگزار می‌شود.

وی به برگزاری طرح‌های اوقات فراغت مهندسین فردا و همتا برای نخستین بار در سطح استان اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه میان ستاد اوقات فراغت استان، کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در حال اجرا است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان بیان داشت: توسعه دوره‌های آموزشی مهارتی باید متناسب با نیاز‌های شغلی جامعه باشد و در حال حاضر فرهنگ مهارت‌آموزی در اصفهان در حال نهادینه شدن است.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی، افزایش بهره‌وری و تقویت آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان از اهمیت بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقش آموزشگاه‌ها را نمی‌توان در اجرای طرح هدایت مهارت‌آموزی و توسعه اوقات فراغت ویژه کودکان و نوجوانان نادیده گرفت.

