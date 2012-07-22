بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به ساتا

سردار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر مطالبات زیادی از دولت داریم اما در بخشی از این مطالبات که 5 هزار میلیارد تومان است به توافق رسیده ایم.

وی در مورد صندوق بازنشستگی نیز تاکید کرد: چنانچه بخواهیم صندوق بازنشستگی مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را مجددا احیا کنیم در این صورت نیاز پرداخت اعتبارات بیشتری از سوی دولت وجود دارد که امیدواریم در این خصوص مساعدت لازم از سوی دولت فراهم شود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اظهار داشت: در قانون بودجه 2500 میلیارد تومان به این سازمان اختصاص داده شده است که البته مبلغ آن با توجه به اقدامات و خدمات ما بسیار کم است.

به گفته دقیقی ، این اعتبار را نیز در بخش مربوط حقوق کارکنان و کارمندان در نظر گرفته اند که امیدواریم در لایحه متمم بودجه اعتبارت بیشتری برای ما در نظر گرفته تا مشکلات اعتباری ساتا برطرف شود.