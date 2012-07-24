قطب صنعتی شرمسار بیکاران/ معضلات کمالشهر در انتظار نگاه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، کمالشهر متشکل از چندین منطقه شهری همجوار شامل کمال آباد، رضوانیه، شهرک امام علی (ع)، شهرک پیشاهنگی غربی و قسمتی از گلدشت و همچنین خرم دشت با جمعیتی بیش از صد هزار نفر یکی از پر جمعیت ترین شهرهای اقماری کرج است که با وجود پتانسیل بالا در زمینه های مختلف با معضلات و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند.

محرومیت های شهرهای اقماری به سبب مهجور ماندن در پس نگاه ویژه و شاید متمرکز مسئولان و مدیران به کلانشهر کرج استثنایی برای کمالشهر نیز قائل نشده و این منطقه نیز با اغلب مشکلات شهرهای اقماری از قبیل محرومیت در فضاهای آموزشی مناسب و کافی، محرومیت در امر بهداشت و درمان و تجهیزات و فضاهای مناسب در این خصوص، ضعف شبکه حمل و نقل، کاستی امکانات رفاهی و خدمات عمرانی مواجه است.

شاید سهم زیادی از رونق اقتصادی و رفاه حال مردم در کلانشهر کرج و نقاط متعدد دیگری از استان البرز، مدیون و مرهون بیش از 350 کارخانه و کارگاه صنعتی در کمالشهر است، اما نگاه ویژه مسئولان شامل حال آن نشده و این منطقه در مسیر رشد و شکوفایی خود با مشکلات عدیده ای روبرو است.

کمالشهر کرج در حالی نام قطب صنعتی و افتخار پویایی در چرخه صنعت را با خود یدک می کشد که مردم آن به شدت با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. معضلی که شاید دیگر شهرهای اقماری با آن درگیر نبوده و کمالشهر را در انواع معضلاتی که شهرهای اقماری با آن درگیرند نیز متفاوت سازد.

نرخ بیکاری در کمالشهر به قدری بالاست که بعضا گزارش ها حاکی از ثبت نام بیش از 300 فرد بیکار در ماه برای کاریابی بوده و برخی از آمار و ارقام گویای بیش از 5 هزار بیکار در این شهر صنعتی دارد.

آماری که به هیچ وجه برازنده پویایی کمالشهر در چرخه صنعت کشور نخواهد بود و بی شک نیازمند رویکردی جدی از جانب مسئولان و مدیران شهری و استانی است.

کمالشهر مورد بی مهری مسئولان

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در خصوص افزایش نرخ بیکاری در کمالشهر لزوم نگاه ویژه به این امر گفت: کمالشهر کرج مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته و نگاه مسئولان آنگونه که باید متوجه قشر متوسط این منطقه نیست.

وی گفت: مشکلات عدیده ای در کمالشهر به چشم می آید اما آنچه بیش از هر مورد دیگری نیازمند ساماندهی است، بحث بیکاری و ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغالزایی در این منطقه خواهد بود.

اکبریان تصریح کرد: بیکاری به ویژه در قشر جوان بسیاری از معضلات جبران ناپذیر اجتماعی را رقم خواهد زد و چناچه مسئولان به این امر توجه نکنند بی اختیار به گسترش جرم و جنایت و مفاسد اجتماعی دامن زده اند.

وی گفت: با وجود بیش از 300 کارخانه صنعتی در کمالشهر و پتانسیل های بالای این منطقه در بهره برداری اقتصادی و اشتغالزایی، کمی همت و توجه مسئولان لازم است تا با مدیریت و ساماندهی بهینه هم موقعیت های شغلی جدید ایجاد کرده و هم موقعیت های فعلی را توزیع عادلانه کنند.

اکبریان تاکید کرد: نزدیکی این شهر به کرج و سکونت قشر متوسط در این منطقه آن را بیش از پیش نیازمند توجه و نگاه ویژه مسئولان می کند.

افزایش بی رویه جمعیت و ساخت و سازهای غیر مجاز در کمالشهر

یکی دیگر از مواردی که در کمالشهر نیازمند ساماندهی و توجه است، ساخت و سازهای غیر مجاز در اثر افزایش روزافزون جمعیت در این منطقه است.

ساخت و سازهایی که علاوه بر به خطر انداختن سلامت جان مردم، به پیکره شهری و زیبایی بافت نیز آسیب زده و بدنه شهری را با مشکلات عدیده ای به لحاظ دسترسی، حمل و نقل و ترافیک و زیباسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهرمواجه خواهد کرد.

اکثر واحدهای مسکونی در کمالشهر قولنامه‌ای بوده و صاحبان این واحدها نیز برای دریافت سند اقدام نمی‌کنند و این امر ساخت و ساز غیرمجاز را تشدید کرده است.

اکبریان در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در کمالشهر گفت: یکی از موارد و معضلات کمالشهر که عدم توجه به آن می تواند آسیب های جبران ناپذیری در حیطه شهری و شهرسازی برای این منطقه همراه داشته باشد، بحث ساخت و سازهای غیر مجاز است.

وی با اشاره به لزوم رعایت قوانین و اصول شهری در ساخت و سازها گفت: در تدوین این قوانین و اصول بیش از هر چیز سلامت و آرمش و آسایش مردم مورد توجه قرار گرفته و بی شک فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی از اهداف قوانین برای ساخت و ساز مجاز و قانونی گامی بزرگ برای رفع این معضل خواهد بود.

ساماندهی پل حصارک عامل مهم در کاهش ترافیک کمالشهر

پل حصارک که روزی با افتخار افتتاح شد و روزگاری شاهراه ارتباطی کرج با کمال آباد یا همان کمالشهر فعلی بود و امروز نیز مسیر ارتباط البرز و تهران با گلوگاه ارتباطی با استانهای غرب یعنی کمالشهراست، به معضلی تبدیل شده که روزانه صف های طولانی از ماشین و بوق های ممتد ناشی از عصبانیت از ترافیک را رقم زده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، پل ارتباطی بین کمالشهر و کرج و ترافیک دائمی آن را از دیگر مشکلات عمده کمالشهر برشمرد و گفت: با توجه به جمعیت 120 هزار نفری کمالشهر و نیاز روزانه این جمعیت به رفت و آمد به کرج، این پل به دلیل عرض کم موجب ایجاد ترافیک شدید در مبادی ارتباطی کمالشهر به کرج شده که باید هرچه سریع تر اقدامات لازم برای ساماندهی آن صورت گیرد.

وی گفت: پل حصارک برای جمعیت پنج سال پیش کمالشهر ساخته شده و پاسخگوی جمعیت فعلی آن نیست.

وی همت و عزم جمعی مسئولان استانداری، فرمانداری و شهرداری را موثر در ساماندهی وضعیت پل حصارک برشمرد.

گزارش از لیلا جعفری