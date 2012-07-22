به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی‌مهر در مورد اردوی اخیر این تیم که در اردوگاه باهنر واقع در منظریه تهران برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: اردوی خوبی بود و در آن دیداری را با امیدهای پیکان برگزار کردیم که با نتیجه 2 بر 2 همراه شد. حریف در ‏رده سنی امید بود و فشار خوبی به بازیکنان تیم نوجوانان وارد کرد.

وی وضعیت تیم نوجوانان را مناسب ‏ارزیابی کرد و افزود: از سوم تا پنجم مرداد اردویی را در شهر اراک برگزار کرده و در آنجا با یک تیم رده سنی امید ‏بازی خواهیم کرد. سپس اردویی را در کمپ تیم‌های ملی برگزار کرده و شهریورماه هم به ترکیه می‌رویم تا در آنکارا با تیم نوجوانان ترکیه یک یا دو دیدار تدارکاتی انجام دهیم.‏

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در مورد خداحافظی وحید هاشمیان از فوتبال هم اظهار داشت: هاشمیان یکی از سرمایه‌های ملی ‏فوتبال است و در تیم ملی بازیکن مثمر ثمر بود.

وی اضافه کرد: زمانی که من سرمربی تیم منتخب تهران بودم، وحید یکی از بهترین ‏و با اخلاق‌ترین شاگردانم بود. همان روزها حدس می‌زدم که او و مهدی مهدوی‌کیا بازیکنان بزرگی می‌شوند ‏و دیدید که هر دو بازیکن در بوندسلیگا درخشیدند.

دوستی‌مهر در پایان با بیان اینکه وحید به موقع وارد تیم ملی شد و به موقع هم از فوتبال ملی ‏خداحافظی کرد، گفت: مهمتر از همه اخلاق هاشمیان بود که از او یک فوتبالیست تمام عیار ساخته است. امیدوارم چنین ‏بازیکنانی که از رده پایه رشد کرده‌اند و به بالاترین رده‌های فوتبال رسیده‌اند، مربیگری فوتبال را هم از رده پایه ‏شروع کنند.‏