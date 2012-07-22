به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستیمهر در مورد اردوی اخیر این تیم که در اردوگاه باهنر واقع در منظریه تهران برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: اردوی خوبی بود و در آن دیداری را با امیدهای پیکان برگزار کردیم که با نتیجه 2 بر 2 همراه شد. حریف در رده سنی امید بود و فشار خوبی به بازیکنان تیم نوجوانان وارد کرد.
وی وضعیت تیم نوجوانان را مناسب ارزیابی کرد و افزود: از سوم تا پنجم مرداد اردویی را در شهر اراک برگزار کرده و در آنجا با یک تیم رده سنی امید بازی خواهیم کرد. سپس اردویی را در کمپ تیمهای ملی برگزار کرده و شهریورماه هم به ترکیه میرویم تا در آنکارا با تیم نوجوانان ترکیه یک یا دو دیدار تدارکاتی انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در مورد خداحافظی وحید هاشمیان از فوتبال هم اظهار داشت: هاشمیان یکی از سرمایههای ملی فوتبال است و در تیم ملی بازیکن مثمر ثمر بود.
وی اضافه کرد: زمانی که من سرمربی تیم منتخب تهران بودم، وحید یکی از بهترین و با اخلاقترین شاگردانم بود. همان روزها حدس میزدم که او و مهدی مهدویکیا بازیکنان بزرگی میشوند و دیدید که هر دو بازیکن در بوندسلیگا درخشیدند.
دوستیمهر در پایان با بیان اینکه وحید به موقع وارد تیم ملی شد و به موقع هم از فوتبال ملی خداحافظی کرد، گفت: مهمتر از همه اخلاق هاشمیان بود که از او یک فوتبالیست تمام عیار ساخته است. امیدوارم چنین بازیکنانی که از رده پایه رشد کردهاند و به بالاترین ردههای فوتبال رسیدهاند، مربیگری فوتبال را هم از رده پایه شروع کنند.
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