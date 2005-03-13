اعلام همكاري بزرگترين سازنده ماشين آلات توليد قارچ اروپا با توليد كنندگان ايراني

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در جلسه اي كه اخيرا در محل معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي با حضور سرپرست و كارشناس دفتر امور گل و گياهان زينتي ، دارويي و قارچهاي خوراكي اين وزارتخانه و اعضاي انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكي و همچنين نمايندگان شركت " كريستين گروپ" و "پارس سيلوان" برگزار شد ، گزارش مفصلي از آخرين دستاوردهاي توليد كمپوست و قارچ ارائه شده بررسي و مورد توجه قرار گرفت .

براساس اين گزارش ، در اين جلسه ، زمينه همكاري شركت "كريستين گروپ" به عنوان بزرگترين سازنده ماشين آلات توليد كمپوست و قارچ اروپا با واحد هاي توليد قارچ ايران براي ارتقاء سطح فن آوري و ساخت ماشين آلات فراهم شد .

همكاري اين شركت خارجي به عنوان مجري و سرمايه گذار در اجراي پروژه سپيد رود گيلان به عنوان بزرگترين واحد توليد و فرآوري قارچ در خاورميانه در زميني به وسعت 100 هكتار در سپيد رود گيلان بررسي و طرف خارجي تمايل خود را براي ارائه مشاوره در اين طرح جامع اعلام كرده است .