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۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۹

مديركل دفتر صادرات گمرك طي بخشنامه اي اعلام كرد:

صدور كالا از بازارچه پرويز خان جايزه صادراتي ندارد

صدور كالا از بازارچه پرويز خان جايزه صادراتي ندارد

مديركل دفتر صادرات گمرك طي بخشنامه اي اعلام كرد: اعطاي برخي امتيازات و مزايا از جمله جوايز صادراتي و استرداد حقوق ورودي به كساني كه كالاهاي خود را از طريق بازارچه مرزي پرويز خان صادر مي كنند، متوقف شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مديركل دفتر صادرات گمرك در اين بخشنامه به اجراي مصوبه دهمين جلسه كميته سلامت اداراي و مشكلاتي كه خروج محمولات صادراتي از مرزهاي غير رسمي( بازارچه هاي مرزي) به خصوص در غرب كشور ايجاد كرده، اشاره كرده است.

وي در اين بخشنامه خواستار اين شده است كه به صادر كنندگان اعلام شود از اين پس امكان استفاده از مزاياي در نظر گفته شده( از جمله واردات در مقابل صادرات، تسويه پروانه هاي ورود موقت، دريافت جوايز صادراتي، استرادد حقوق ورودي و ...) براي پروانه هاي صادراتي كه مرز خروج آنها بازارچه مرزي پرويز خان است، وجود نخواهد داشت.

بنابراين بخشنامه ، درج مطلب مذكور بر روي كليه پروانه هاي صادراتي با خودكار قرمز الزامي است.

در ادامه اين بخشنامه تصريح شده است: موارد استثناء در خصوص بخشنامه فوق به استناد ماده 210 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي توسط دفتر صادرات گمرك به مرز خروجي ياد شده ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 165490

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