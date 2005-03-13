تايمز: سرويس هاي اطلاعاتي انگليس تدابير ويژه براي انتخابات در نظر مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، سرويس اطلاعاتي ارتش انگليس به زودي درباره حمله احتمالي تروريست ها در طول انتخابات عمومي به مراكز راي گيري هشدار مي دهد.

سرويس هاي جاسوسي انگليس خواهان آن هستند كه بيرون از ايستگاههاي راي گيري به ويژه ايستگاههايي كه وزراء در آن راي مي دهند نيروهاي پليس مستقر شوند. همچنين به خواسته اين سرويس هاي اطلاعاتي، مدارس و كليساهايي كه به عنوان مراكز راي گيري به كار گرفته خواهند شد، بايد به سرويس هاي خنثي كردن مواد منفجره مجهز شوند.

تايمز نوشت: با توجه به اينكه دو حزب كار و محافظه كار در پارلمان انگليس به شدت بر طرح هاي خود براي مبارزه با تروريسم بحث و گفتگو كرده اند به نظر مي رسد انتخابات انگليس در فضايي امن برگزار شود.

اين در حالي است كه نمايندگان محافظه كار اعتقاد دارند توني بلر سعي دارد امنيت را يك موضوع سياسي كند و اين كار كاملا اشتباه است.