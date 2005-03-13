  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۲۴

با توجه به اختلاف شديد ديدگاه احزاب به پديده تروريسم ؛

تايمز: سرويس هاي اطلاعاتي انگليس تدابير ويژه براي انتخابات در نظر مي گيرند

در حالي كه هنوز وضعيت طرح ضدتروريسم توني بلر نخست وزير انگليس مشخص نشده است، سرويس هاي اطلاعاتي ارتش انگليس خواهان وضع تدابير امنيتي شديد در مراكز راي گيري در اين كشور شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، سرويس اطلاعاتي ارتش انگليس به زودي درباره حمله احتمالي تروريست ها در طول انتخابات عمومي به مراكز راي گيري هشدار مي دهد.

سرويس هاي جاسوسي انگليس خواهان آن هستند كه بيرون از ايستگاههاي راي گيري به ويژه ايستگاههايي كه وزراء در آن راي مي دهند نيروهاي پليس مستقر شوند. همچنين به خواسته اين سرويس هاي اطلاعاتي، مدارس و كليساهايي كه به عنوان مراكز راي گيري به كار گرفته خواهند شد، بايد به سرويس هاي خنثي كردن مواد منفجره مجهز شوند.

تايمز نوشت: با توجه به اينكه دو حزب كار و محافظه كار در پارلمان انگليس به شدت بر طرح هاي خود براي مبارزه با تروريسم بحث و گفتگو كرده اند به نظر مي رسد انتخابات انگليس در فضايي امن برگزار شود.

اين در حالي است كه نمايندگان محافظه كار اعتقاد دارند توني بلر سعي دارد امنيت را يك موضوع سياسي كند و اين كار كاملا اشتباه است.

 

 

 

کد مطلب 165491

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها