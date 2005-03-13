اروپا ظرفيت انجام كارهاي بزرگ بدون دخالت آمريكا را دارد // مذاكره مستقيم با آمريكا در دستور كار قرار ندارد

به گزارش خبرنگار "مهر" ، سخنگوي وزارت خارجه در نشست هفتگي با خبرنگاران در خصوص مذاكرات ايران و اروپا گفت: مذاكرات ادامه دارد و زمان پيش بيني شده براي مذاكرات بيش از حد انتظار بود. اين مذاكرات پيچيده انتظارات ما را برآورده نكرده است اما اين به معناي رسيدن به نتيجه براي قضاوت كردن نيست.

آصفي در خصوص مذاكره مستقيم با آمريكا گفت: ما جرزني نمي كنيم اگر اروپا به خود فشار آورد مي تواند مذاكرات را ادامه دهد و اروپا ظرفيت انجام كارهاي بزرگ بدون آمريكا را دارد و مذاكره مستقيم با آمريكا در دستور كار قرار ندارد.

وي افزود: خيلي از مباحث به جلسات كميته راهبري بستگي دارد و اگر افقي باشد مذاكرات را ادامه مي دهيم.

آصفي افزود: جمهوري اسلامي ايران بر حقوق مشروع خود در استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي اصرار دارد واز آن صرف نظر نخواهد كرد.

وي در خصوص تحريم ها گفت: تحريم ها در كوتاه مدت بر ما فشار مي آورد ولي در درازمدت بر توانمنديهاي ما مي افزايد و در اين خصوص جاي نگراني نيست.

آصفي تصريح كرد: در زمان جنگ عراق عليه ايران فروش اسلحه را به ما ممنوع كردند، اما ما امروز سلاح هاي پيچيده را مي سازيم. در واقع، تحريم در درازمدت منشا خير بوده است.