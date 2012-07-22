گنجی که در خاک آرمید و ماندگار شد/اثر جدید دکترگنجی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسورمحمدحسن گنجی، در هشت اسفند ماه سال 1289 خورشیدی در بیرجند به دنیا آمد و پس از پایان ‎تحصیلات مقدماتی در ‏مدرسه شوکتیه بیرجند، وارد دارالمعلمین عالی تهران شد و در‎‎ رشته تاریخ و جغرافیا به دریافت درجه کارشناسی ‏نائل شد، سپس به‎‎عنوان دانشجوی برگزیده به اروپا اعزام شده و در دانشگاه ویکتوریا منچستر انگلستان به تحصیل ادامه داده و در سال ۱۳۱۷، لیسانس تخصصی خود را در جغرافیا اخذ کرد.

نظم بخشی در امور مهمترین ویژگی شخصیتی دکتر گنجی

یکی از شاگردان پروفسور گنجی در گفتگو با مهر، راز موفقیت پروفسور گنجی را نظم داشتن در کارهای روزمره، بی آلایشی و نیت پاک این شخصیت بزرگوار دانست.

جواد مکانیکی با بیان اینکه پروفسور گنجی تا آخرین روز زندگی مشغول مطالعه و نوشتن بود و دست از قلم زدن برنداشت، افزود: این شخصیت بزرگ هفته ای دو تا سه هزار صفحه کتاب، روزنامه و یا مجلات علمی مطالعه می کرد.

وی در خصوص حمایت سازمانها و نهادهای مختلف برای حمایت و معرفی بیش از پیش آثار پرورفسور گنجی در جامعه، تاکید کرد: آثار این شخصیت بزرگ علمی کشور باید به زبان ساده و گویا منتشر شده و زندگی نامه پروفسور بویژه برای کودکان و نسل جوان استان تبیین و نهادینه شود.

"مرد جهانی از بیرجند" اثری برای جوانان و نوجوانان

مکانیکی کتاب "مرد جهانی از بیرجند" را از مهمترین آثار پدر علم ایران برای جوانان و نوجوانان عنوان کرد و بیان داشت: جلد اول این کتاب تابستان 89 منتشر شده و جلد دوم آن نیز در دست انتشار است.

وی ادامه داد: جلد دوم این کتاب مقرر بود خرداد ماه امسال منتشر شود که به زودی انجام خواهد شد.

به گفته وی در این کتاب زندگی علمی گنجی به تصویر کشیده شده و به عنوان مردی جهانی تجزیه و تحلیل شده است.

عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با بیان اینکه دفتر نخبگان و سایر سازمانهای متولی باید زمینه رشد و تعالی این افراد برای جوانان را بازگو گنند، افزود: همچنین محفل دانشگاهی و آموزش پرورش بستر مناسبی برای معرفی این شخصیت کشور است.

وی با بیان اینکه فقدان این عالم بزرگ ضربه سختی بر پیکره علم خراسان جنوبی وارد خواهد کرد، تصریح کرد: در این راستا باید از آثار بجای مانده از این شخصیت بزرگ علمی کشور استفاده بهینه انجام شود.

اطلس اقلیمی ایران اثر مورد علاقه دکتر گنجی

عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند اطلس اقلیمی ایران را از آثار مورد علاقه ایشان دانست و گفت: مطرح شدن جغرافیا و اقلیم ایران در سطح جهانی از موارد مورد توجه ایشان بود.

یکی از شاگردان پروفسور گنجی گفت: کتاب جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی ایران در 600 صفحه، تاریخ جغرافیا تا قبل از انقلاب اسلامی و... از دیگر آثار شاخص پدر علم جغرافیا و هواشناسی ایران است.

مکانیکی با بیان اینکه پروفسور گنجی بیش از 60 سال یادداشت روزانه دارد، افزود: جمع آوری این یادداشت ها به صورت کتاب و انتنشار آن در قالب کتاب اثر ماندگار دیگری از ایشان خواهد بود.

انتشار اثر جدید پروفسور گنجی در آینده ای نزدیک

عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند از انتشار اثر جدید پروفسور گنجی مربوط به بنیان گذاری دانشگاه بیرجند در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: ایشان دست نوشته ای از بنیان گذاری دانشگاه بیرجند به صورت روزانه داشتند که وصیت شده پس از مرگش منتشرشود که این مهم نیز پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: دانشگاه بیرجند از سال 54 توسط پدر علم جغرافیای ایران بنیان گذاری شده است.

اختلاف عقیده جالب تاریخ تولد سجلی و تاریخ تولد مشهور گنجی

مکانیکی با بیان اینکه کپی صفحه نخست شناسنامه دکتر گنجی را که هم اکنون در اختیار دارد،هشتم استفند ماه 1289 است، افزود: دکتر گنجی معتقد بود در قرآنی که از سوی پدر یا مادر هدیه گرفته تاریخ تولدش بر روی جلد قرآن 21 خرداد ماه 1291 ثبت شده است.

تشریح برنامه های تشییع پیکر دکتر گنجی در بیرجند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه هنوز برنامه های پیش بینی شده برای مراسم تدفین این شخصیت برجسته جهانی ثبت نشده است، گفت: برنامه های ویژه یا برای مراسم تدفین و ترحیم این شخصیت بزرگ پیش بینی شده که از امشب اطلاع رسانی خواهد شد.

محمد مطهری فر با بیان اینکه طبق پیش بینی انجام شده مراسم تشییع پیکر دکتر گنجی ساعت 9 صبح دوشنبه انجام خواهد شد، افزود: دو مکان مسجد امام حسین(ع) و مصلی بیرجند برای این مراسم پیش بینی شده است.

وی از حضور 50 میهمان خارج از استان در این مراسم خبر داد و گفت: حضور مفاخر هنری ایران، قالیباف شهردار تهران، اساتید دانشگاه تهران و شاگردان پروفسور که اساتید جغرافیای هستند، پیش بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری مراسم ترحیم پروفسور گنجی روز سه شنبه در بیرجند خبر داد و گفت: در این مراسم نیز مفاخر و اساتید دانشگاه جغرافیا دعوت شده اند.