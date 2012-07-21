به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فداء ظهر شنبه در مراسم چهارمین دوره طلیعه آموزش مبانی اندیشه اسلامی باتاکید به اینکه وضعیت موجود کشور از نظر اقتصادی شرایط خوبی نیست، اظهار داشت: برخی می‌خواهند عنوان کنند که این سوء مدیریت و بی تدبیری‌ها ما را در شرایطی همچون شعب ابی طالب قرار داده است.

وی با بیان اینکه این نظرات فشار برای رفتن پای میز مذاکره با آمریکا است، افزود: ما در زمان جنگ شدت تحریم را بیشتر داشتیم در صورتی که اکنون ما فقط نیاز به حمایت داریم.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان تصریح کرد: برخی از دشمنان داخلی کور خوانده‌اند که ما در چنین شرایطی برای مذاکره با آمریکا می‌رویم بلکه ما در تحقق شعار سال مقام معظم رهبری آمادگی برای هر گونه توسعه را در کشور داریم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود گفت: شرایط اقتصادی شرایط خوبی نیست، اما این نام‌گذاری‌ها به تدابیر حکیمانه و مدیریت رسیدن به سال 1404 و رشد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منطقه است.

فدا با تاکید بر اینکه اکنون دو سال گذشته و ظرفیت اقتصادی خوبی هنوز ایجاد نشده است گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای امر توجه به تولید نشد.