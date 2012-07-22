اهر؛ برخوردار از تنها موزه عرفان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این موزه که یکی از خانقاه های بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری به شمار می رود، به عنوان موزه ادب و عرفان راه اندازی شده است.



محمدی با بیان اینکه موزه ادب و عرفان در نوع خود در کشور بی نظیر است، گفت: این موزه در حال حاضر شامل سه سالن و یک صحن است.



وی تشریح کرد: سالن ها دارای اشیا و لوازم تاریخی و عرفانی مربوط به قرن های 7 تا 15 هجری قمری است و در صحن موزه، سنگ مزارهای متعلق به قرون یازدهم تا پانزدهم قمری به نمایش گذاشته شده است.



رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان در فهرست آثار ملی با اشاره به اینکه بقعه شیخ شهاب الدین اهری در پارک شیخ شهاب الدین اهر واقع شده است، استقبال مردم از این موزه و آرامگاه چشمگیر است.



محمدی وجود بافت قدیمی و مذهبی بقعه، خانقاه، مسجد، ایوان های بلند و مناره‌ها را از جذابیت های بقعه دانست و خاطرنشان کرد: این بنای تاریخی با معماری اسلامی نشانگر ذوق هنری مردم این دیار در روزگار گذشته است.



وی تشریح کرد: تاریخچه این بقعه به عصر شاه عباس اول می رسد ولی قدمت بعضی قسمتهای آن از جمله حصار سنگی مقبره و در شرقی به قبل از دوره صفویه (دوره ایلخانی) مربوط است.



گفتنی است، بقعه شیخ شهاب الدین اهری در زمان شاه عباس اول در شهر اهر ساخته شده است اما آثاری از دوره‌های قبل نیز (دوره ایلخانی) در آن وجود دارد. این مجموعه در محوطه ای به ابعاد 310×280 متر بنا شده و دارای ساختمانی مشتمل بر خانقاه با گنبدی رفیع، مسجد، آرامگاه و غرفه های متعدد است