تعاونی های مسکن متخلف شناسایی و معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات تعاونی های مسکن مهر استان با اشاره به اینکه نظارت بر کار تعاونی ها از وظایف ذاتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است، اظهارکرد: تاکنون در این زمینه کم کاری شده است.

وی تقویت نظارت ها را برای رسیدگی به مشکلات مردمی خواستار شد و افزود: تعاونی های متخلف باید پاسخگوی مشکلات مردم باشند.

وی با تاکید بر اینکه مسکن مهر نقطه مشعشع دولت نهم و دهم است، بیان کرد: طی این دولت، انقلابی در مسکن مهر صورت گرفته که نباید با کج سلیقگی حلاوت شیرین آن را به کام مردم تلخ کنیم.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه مسکن مهر بیرجند در مرحله آماده سازی با مشکل مواجه است، ادامه داد: بسیاری از تعاونی ها توان اجرای مرحله آماده سازی را ندارند و این امر موجب روند کند پیشرفت کاری مسکن شهرستان شده که در این زمینه باید چاره اندیشی شود.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سودهای بانکی در پرداخت تسهیلات از دیگر مشکلات بخش مسکن است، عنوان کرد: پایان دوره مشارکت و شروع اقساط قبل از ساکن شدن متقاضیان از دیگر مشکلاتی که موجبات نارضایتی مردم در حوزه مسکن را به وجود آورده است.

قاسم زاده نداف از اختصاص 7 میلیارد تومان به رفع مشکلات مسکن مهر بیرجند خبر داد و افزود: باید تلاش کنیم مشکلات مسکن مهر را به حداقل برسانیم.