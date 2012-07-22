حل اختلاف از طریق قضاوت سازش عامل صلح پایدار است

محمد جواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزه های دینی، احادیث و روایات تاکید بر رفع خصومت از طریق قضاوت سازش دارند و قضاوت سازش را بر قضاوت حکمی برتر می دانند.

وی اظهارداشت: تاسیس شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قانونی شبه قضایی در حصول سازش بین مردم و رفع تنازع و قضا زدایی ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 تقنین تا با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و قضا زدایی، توسعه مشارکت مردم در رفع منازعات محلی که از ماهیت قضایی پیچیده برخوردار نیست، استقرار فرهنگ صلح، سازش و گذشت بجای فرهنگ منازعه، سرعت در رسیدگی و حذف تشریفات و هزینه های قضایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی به نحوی که در سال گذشته 127 هزار و 281 فقره پرونده وارد شورای حل اختلاف استان شد، جامعه عمل بپوشاند.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: هر چند در نظام اسلامی قبول مسئولیت نوعی توفیق الهی در خدمتگذاری به مردم است بلکه پذیرش امانت نیز می باشد و در غالب تعهد به امانت هر امنیتی باید در انجام مورد امانت کوشا باشد زیرا حفظ امانت امری واجب و تخطی از آن حرمت شرعی دارد.

همچنین تاکید کرد: کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف باید سطح دانش و توانمندی خود را با فراگیری آموزشهای ضمن خدمت ارتقا تا بهترین خدمات را به مراجعه کنندگان ارائه دهند.

حشمتی صلح و سازش را از اصلی ترین اهداف شوراهای حل اختلاف دانست و یادآورشد: اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد.

وی تصریح کرد: حل و فصل اختلافات از سوی نهادهای سنتی و غیر رسمی و خود مردم بدون توسل به مقامات حکومتی دارای قدمتی به اندازه عمر بشر و تاریخ است.