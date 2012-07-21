افزایش آگاهی مردم از فضیلت های ماه رمضان حفظ حرمت این ماه را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر شنبه در جمع روزه داران در مصلای بیت المقدس اراک گفت: استفاده از فضیلت های این ماه باید در بین مردم نهادینه شود.

امام جمعه اراک با بیان اینکه برخی افراد با ناآگاهی اقدام به تظاهر به روزه خواری می کنند، گفت: این افراد نمی دانند که این ماه نورانی چه برکاتی دارد و اگر بدانند دست از این اقدامات برمی دارند.

وی لحظه لحظه این ماه را معنویت و بخشش گناهان خواند و گفت: باید تلاش کنیم از لحظات این ماه برای پاکسازی روح و جان استفاده کنیم و با عبادت مخلصانه و کمک به هنوعان توشه ای از این ماه برداریم.

آیت الله دری بر توجه به قرآن و نهج البلاغه در این ماه تاکید کرد و گفت: این ماه بهترین فرصت برای ساخت زندگی بر اساس قرآن و اسلام راستین است.

امام جمعه اراک در ادامه، توجه به دعاهای صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان، نهج البلاغه و کتاب بهار مرحوم مجلسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: والدین باید این فرهنگ متعالی را به نسل جوان منتقل کنند زیرا فضیلت های ماه مبارک رمضان موجب تقویت ارتباط بیشتر انسان با خدا می شود.