جمع آوری روزانه 10 تن زباله در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله علیزاده بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر شهرستان ساری با اشاره به اینکه شهرداری ساری برای تامین ارزاق عمومی، کانکسی را در ساحل فرح آباد مستقر کرده است، گفت: نظافت و جمع اوری زباله سواحل را شهرداری بر عهده دارد و هر سه روز حدود 10 تن زباله جمع اوری می شود.

وی افزود: با توجه به درآمدی که شهرداری از بابت پلاژ فرح آباد کسب می کند با هزینه خدماتی که ارائه می دهد همخوانی ندارد.



رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ساری گفت: حضور مسئولان کمیته های 9 گانه در جلسه ستاد تسهیلات سفرضروری است.

مسلم رجبی با بیان اینکه 60 دستگاه اجرایی در قالب کمیته های 9 گانه در ستاد تسهیلات استان فعالیت و براساس شیوه نامه به صورت شهرستانی کار می شود، اظهار داشت: حضور نماینده های کمیته ستاد تسهیلات سفر در جلسات ضروری است.

وی ادامه داد: مسئولان کمیته های 9 گانه ستاد تسهیلات سفر موظف به برگزاری کارگروه هایی برای زیر مجموعه های خود هستند تا مصوبات به صوت تخصصی در ستاد سفر شهرستانی بررسی شود.

رجبی با اشاره به اینکه امسال مسافرانی که به شهر ما سفر کردند مدارس را محل اقامت خود برگزیدند، یادآور شد: حضور نماینده های آموزش و پرورش مناطق در جلسه ستاد تسهیلات ضروری است و باید از نحوه فعالیت و رفع مشکلات گزارش ارائه دهند.

وی استقرار کیوسک های اطلاع رسانی مسافران را در تمامی مبادی ورودی شهر ساری ضروری دانست و گفت: کیاسر سمنان محور ورودی شهرساری است که مورد غفلت قرار گرفت.

مسئول کمیته بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در ستاد تسهیلات سفر شهرستان ساری نیز با بیان اینکه کمیته های 9 گانه بیشترین فعالیت خود در طرح سالمسازی دریا اختصاص دادند، بیان داشت: سواحل بیشترین مسافران را جذب کرده است.

محمد ذلیکانی به فعالیت مجریان طرح سالمسازی دریا در ساحل شهرستان ساری اشاره کرد و گفت: همانگونه که مجریان فعالیت مناسبی در اجرای طرح سالمسازی دریا ارائه می دهند نیازمند حمایت از سوی ما هستند.