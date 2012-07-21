به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله غزنوی عصر شنبه در نشست با کارکنان و اعضای قرارگاه استانی راهیان نور با اشاره به اجرای طرح جامع راهیان نور در استان بوشهر، اظهار داشت: این طرح جامع به منظور ترسیم افق چندین ساله در استان بوشهر رقم می‌خورد.

وی به اجرای طرح راهیان نور دریایی از دو سال پیش در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: پیش‌نویس طرح جامع راهیان نور دریایی استان را نیز در افق چشم انداز پنج ساله با محوریت زیارتگاه‌ها و نقاط حساسی که جنبه تاریخی و ملی دارند تنظیم کرده‌ایم.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق(ع) در رابطه با راهیان نور دریایی یادآور شد: محوریت راهیان نور دریایی در سطح کشور با استان بوشهر است و ما با همکاری و هماهنگی سپاه و ارتش برای برگزاری بهتر این اردو از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وی همچنین به اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: امسال سومین سال متوالی است که دانش‌آموزان برای گذراندن اردوی عملی درس آمادگی دفاعی راهی مناطق عملیاتی جنوب می‌شوند و در سال جاری دانش آموزان از هفتم مهر ماه اعزام خواهند شد.

غزنوی اضافه کرد: با توجه به شرایط جوی و اقلیمی در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب، از نیمه اول سال تا 15 مهر ماه آمادگی میزبانی از زائرین را دارند.

وی به سهمیه دو هزار و 500 نفری استان بوشهر برای حضور در این اردوها اشاره کرد و ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته از اول تیر ماه سال جاری تا کنون فقط سه کاروان به این مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند و مابقی کاروان‌ها بعد از ماه مبارک رمضان اعزام خواهند شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق(ع) به آماده شدن پیش نویس طرح جامع راهیان نور استان بوشهر اشاره کرد و گفت: اعضای ستاد باید نظرات خود را در این ارتباط به قرارگاه ارسال کنند.