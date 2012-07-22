ساخت مبلمان شهری تهران توسط زندانیان قم

محمد قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کار و تلاش برای زندانیان گفت: یکی از اقداماتی که برای زندانیان انجام می شود این است که زندانی‌ها بتوانند در یادگیری کارها مشارکت کنند تا علاوه بر امرار معاش، حرفه‌ای بیاموزند. بر همین اساس با سازمان فنی و حرفه ای وارد مذاکره شده‌ایم تا دوره‌های کارآفرینی مختلفی را برای زندانیان برگزار کنند.



وی تصریح کرد: برگزاری این دوره‌ها می‌تواند نقش موثری در گسترش اشتغال در بین زندانیان داشته باشد، از این رو مورد استقبال زندانی‌ها قرار گرفته است.



قطبی گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته استفاده از حرفه فلزات و مبلمان شهری است که محصولات بسیار خوبی تولید شده و مورد استفاده شهرداری تهران قرار گرفته است.



وی با اشاره به زیرساخت‌‌های ایجاد شده در حوزه اشتغال برای زندانیان در دو حوزه زندان بسته و باز بیان داشت: در زندان بسته با وجود کمبود جا 200 نفر از مددجویان کار می کنند و حرفه یاد می گیرند و در تلاش هستیم این فضای کاری را گسترش دهیم.



مدیرکل زندان های استان در خصوص فضای کاری ایجاد شده در زندان های باز گفت: در این بخش از زندان ها نیز 8 هزار متر فضا ایجاد کرده ایم و علاوه بر این ارتباطی با بخش خصوصی برقرار شده تا محصولات تولید شده زندانیان را خریداری کنند.



قطبی اظهار کرد: علاوه بر این، بخشی از زندانیان روزها برای انجام کار به بیرون از زندان اعزام می شوند و شب ها به محیط زندان بر می گردند.



وی گفت: در حال حاضر 500 نفر در زندان اشتغال مولد داریم، یعنی کسی که با دسترنج خودش مزد می گیرد و به امرار معاش خود و خانواده اش می پردازد که این رقم به هزار نفر خواهد رسید.



مدیرکل زندان های استان گفت: تولیدات زندانیان در سه بخش صنایع فلزی و عمده مبلمان شهری، صنایع کوچک مثل صنایع آشپزخانه و صنایع خیاطی که از دو سال پیش در زندان باز دایر شده و لباس شرکت های خدماتی قم است که توسط زندانیان آماده می شود.



قطبی ادامه داد: علاوه بر این به موضوع قالی بافی توجه داریم و توانستیم اقدامات خوبی را انجام دهیم. خوشبختانه زندانیان قالی های نفیسی را بافته و از طریق فروش آن کسب درآمد می کنند.



وی ادامه داد: با همکاری انجمن منبت کاران، قرار است از امسال تولیدات زندانیان به مرحله فروش در بازار برسد و همچنین کابینت های PVC که کاملا وارداتی است، در زندان قم آماده و طراحی شده است.



مدیرکل زندان های استان بیان داشت: همچنین در بخش کشاورزی 20 هکتار باغ زیتون توسط زندانیان آماده شده و در سه فاز در حال اجرا است که طرح توسعه آن را نیز در دستور کار داریم.

