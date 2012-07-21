احداث هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی فارس در دومین نشست شورای اداری راه و شهرسازی فارس در سال جاری یادآور کرد: در استان فارس 800 کیلومتر بزرگراه و آزاد راه داریم که قرار است تا پایان برنامه توسعه هزار کیلومتر دیگر به این آمار اضافه کنیم و این رقم را به یک هزار و 800کیلومتر برسانیم.

عشایری گفت: یکی از دلایل به طول انجامیدن پروژه های راه در استان فارس بحث معارضین است که از سرعت پروژه ها تا حد زیادی جلوگیری می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش سالانه 15 درصد تلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: همکاری و همدلی با مجموع پلیس راه و ارتباط صمیمی با مردم در کنار حضور 24 ساعته راهداران در جاده ها و حضور پر رنگ تر در تعطیلات از تلفات جاده ای در جاده های استان کاهش می دهد.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: استان فارس از نظر خط کشی راه ها، علائم عمودی انتظامی،اخطاری و ... شرایط خوبی نسبت به سایر استانها دارد اما با این حال باز هم باید خط کشی اولویت راهداری باشد و نگاه ویژه ای نسبت به این بخش داشته باشیم.

حمایت از طرحهای پژوهشی، محققان و صاحبنظران

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس از حمایت این شرکت از طرحهای پژوهشی، محققان، صاحبنظران، اساتید دانشگاه و دانشجویان خبرداد.

علی صداقت پور افزود: از طرحهای پژوهشی – مطالعاتی با هدف شناسایی ایده های جدید در صنعت و عملیاتی شدن این ایده ها در واحدهای صنعتی با هدف حذف موانع موجود در صنایع انجام می شود.

وی با بیان اینکه این شرکت تاکنون از طرحهای در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی با هدف کاهش مصرف انرژی وافزایش بهره وری وهمچنین طرح تحلیل زنجیره ارزش 10 رشته صنعتی اولویت دار استان حمایت کرده، گفت: طرحهای پژوهشگران باید کاربردی و در راستای حل مشکلات صنایع باشد.

صداقت پور افزود: طرحهای ارائه شده در کمیته ای بررسی و پس از تصویب ازصاحبان طرحها حمایت مالی می شود.

وی از صاحبنظران، محققان، دانشجویان مقامع کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین پژوهشگران خواست تا پایان مرداد ماه طرحهای خود را به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس تحویل دهند.

تعویق در اجرای طرح ترافیک شهر شیراز

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس گفت: اجرای طرح ترافیک شهر شیراز با تصمیم شورای ترافیک استان، به تعویق افتاده است.

محمود میرزایی با اشاره به اعلام اول مردادماه 91 توسط شهرداری شیراز به عنوان زمان آغاز اجرای طرح محدوده ترافیک شیراز، گفت: شورای ترافیک استان با حضور استاندار فارس و سایر اعضا، ضمن بررسی ساختارها و زیربناهای مورد نیاز برای اجرای این طرح، از جمله تعداد اتوبوس های لازم برای تقویت خطوط اتوبوسرانی و... اجرای طرح ترافیک شهر شیراز را به تعویق انداخت.

وی با بیان اینکه اجرای طرح محدوده ترافیک شهر شیراز نیازمند هماهنگی همه جانبه دستگاه های مربوطه است، افزود: با توجه به این که در حال حاضر زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح ترافیک فراهم نشده شورای ترافیک استان مصوب کرد دستگاه های مربوطه نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم و تامین امکانات مورد نیاز، اقدام و گزارش عملکرد خود را به شورای ترافیک استان ارائه کنند.

میرزایی تاکید کرد: زمان دقیق اجرای طرح محدوده ترافیک شهر شیراز پس از فراهم شدن زیرساختها، تامین نظر دستگاه های ذیربط و تائید شورای ترافیک استان فارس، به اطلاع مردم خواهد رسید.