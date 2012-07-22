حسن کرباسی در فتو با مهر از برگزاری اولین نشست کمیسیون ماده 35 به منظور بررسی جدیدترین راهکارها و موضوعات مربوط به اعزام نیروی کار به خارج کشور و همچنین چگونگی کسب فرصت های شغلی خارجی برای نیروی متقاضی کار داخلی سخن گفت.

دبیرکل کانون کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی بین المللی اظهار داشت: این نشست برای اولین بار با ریاست معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است.

کرباسی ادامه داد: در این جلسه مسئولانی از وزارت امور خارجه نیز برای انجام هماهنگی در اعزام نیروی کار به خارج کشور حضور داشتند، اما هنوز راهکار و برنامه ای برای این منظور ارائه نکرده اند.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی بین المللی کشور بیان داشت: در حال حاضر در 12 پست وابسته کار خارجی کشور برای استفاده بهتر از فرصت های کار خارجی و همچنین شناسایی این فرصت ها خالی است.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر وزارت امور خارجه به این مقوله، تاکید کرد: قرار است بزودی دومین نشست کمیسیون ماده 35 در زمینه پیگیری مسائل مربوط به اعزام نیروی کار به خارج کشور، برگزار شود.

به گزارش مهر، سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعزام 5 هزار کارجوی ایرانی به کشورهای خارجی برنامه ریزی کرده بود که در پایان 90 اعلام شد این هدف محقق شده است.

براس سال جاری نیز قرار است برنامه دیگری برای تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی به سایر کشورها و همچنین راهکارهای شناسایی و کسب بهترین فرصت ها برای کارجویان ایرانی، تدوین و عملیاتی شود.