بحران کم آبی در ایلام/ از جیره بندی تا بی تدبیری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی های چند سال اخیر در استان ایلام باعث ضربات سختی بر پیکره منابع آبی استان ایلام زده است به طوری که هم اکنون بیشتر مناطق استان با کمبود آب مواجه شده اند.

جمعی از مردم شهر بدره با تماس با دفتر خبرگزاری مهر در استان ایلام از نبود آب و جیزه بندی آب در بخش انتقاد کردند.

بخش بدره دارای بیش از ده هزار نفر جمعیت است که در تابستان امسال با بحران آب مواجه شده است و مسئولان تاکنون تدبیری برای این کار اندیشیده نکرده اند.

به دلیل اینکه بیشتر مردم این بخش از کولر آبی استفاده می کنند نبود آب باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم در تابستان و در گرمای شدید به خصوص در این ایام مبارک شده است.

علاوه بر جیره بندی و قطع مکرر آب شهر بدره، شهرستان ایوان نیز با مشکل کم آبی مواجه شده است. مشکلی که سالهاست در این منطقه مشاهده می شود.

تعدادی از روستاهای استان ایلام نیز به دلیل نبود آب شرب با مشکل مواجه شده اند و معلوم نیست این همه مشکل کم آبی و جیره بندی در استان ایلام کی حل می شود.

اول از همه اینکه سه دستگاه اجرایی استان ایلام یعنی مدیریت آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستایی و مدیریت آب منطقه ای استان ایلام دستگاه هایی هستند که بدون ارائه دلیل متقن نتوانسته اند این نارسایی چندین ساله را مرتفع کنند.

به عنوان مثال مسئولان باید قبل از فرا رسیدن تابستان به فکر بهسازی چشمه ها باشند و با برنامه ریزی برای مشکلات احتمالی آب مردم چاره اندیشی کنند نه اینکه تابستان برسد و آن وقت مسئولان به فکر بهسازی و کارهای دیگر بیافتند.

چرا باید بیش از 30 درصد منابع آبی استان ایلام در زمان توزیع هدر رود آیا این کار نیاز به صرفه جویی دارد و این خود نشان می دهد مسئولان نیز کم کاری می کنند.

استان ایلام دارای چندین سد بزرگ است ولی تاکنون از این سدها برای استفاده در بخشهای مختلف استان هیچ استفاده ای نمی شود یا حداقل اگر از آب سدها برای کشاورزی استفاده شود بسیاری از آبهای قابل شرب مورد استفاده در کشاورزی قابل صرفه جویی است.

متاسفانه خشکسالی و از سویی بی تدبیر مسئولان هم اکنون بحران کم آبی را در استان رقم زده است و خود مسئولان هم سردرگم شده اند.

البته کم آبی و جیره بندی آب فقط محدود به یک شهر و چند روستا در استان ایلام نیست بلکه نقاط مختلفی در استان ایلام از ین قضیه گلمند هستند.

استان ایلام از نظر حوزه های آبریز به دو حوزه مشخص قابل تقسیم است.

حوزه آبریز رودخانه های مرزی و حوزه آبریز سیمره و کرخه که رودخانه های مرزی در غرب استان قرار دارند و اکثرا از کبیر کوه سرچشمه می گیرند و پس از مشروب ساختن دشتهای واقع در پایین دست حوزه های آبریز از مرز خارج شده و به کشورعراق می ریزند.

رودخانه های دویرج، میمه، چنگوله، گاوی، کنجانچم، گدارخوش، و کنگیر مهمترین رودخانه های حوزه آبریز مرزی استان هستند که در سالهای اخیر تلاش برای کنترل آبهای مرز از سوی مسئولان بی نتیجه مانده است.

رودخانه های حوزه آبریز سیمره و کرخه اکثرا از شمال و شرق کبیرکوه و سایر کوههای استان سرچشمه می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از مولاب، سیاه کوه، دره شهر، سیکان، کلم، شیروان، زنگوا ، چرداول و جزمان است.

مجموع روناب سالانه رودخانه های استان ایلام با احتساب سیمره در محدوده استان 4.5 میلیارد متر مکعب است که 1.9 آن مربوط به 14 رودخانه دائمی درون استان و مابقی روناب سالانه سیمره است.

از مجموع چهار هزار و 500 میلیون متر مکعب روناب جریانهای سطحی استان 600 میلیون متر مکعب برداشت و مابقی از دسترس خارج می شود.

در بهره برداری از رودخانه های استان یک سد مخزنی به بهره برداری رسیده، چندین ایستگاه پمپاژ و سد انحرافی استفاده می شود و همچنین هشت سد مخزنی با شبکه آبیاری و زهکشی، در استان در دست اجرا است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: استان ایلام از ظرفیت بالایی در بخش آب برخودار است که نیازمند سرمایه گذاری است.

علی بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر از حداقل ظرفیتهای آب در استان ایلام به خصوص در بخش سدسازی استفاده می شود.

این کارشناس عنوان کرد: مسئولان باید با برنامه ریزی بلند مدت و صحیح در جهت استفاده از آبهای سطحی استان ایلام برای استفاده در بخش خانگی، کشاورزی و صنعت استفاده کنند.

وی تصریح کرد: پتانسیل آبهای زیر زمینی استان 300 میلیون متر مکعب است که ضریب بهره برداری از آن 80 درصد است.

این مسئول یادآور شد: سهم استان از آبهای سطح کشور 4.28 درصد و از آبهای زیر زمینی 1.2 درصد استو در سطح کشور 33 درصد از اراضی آبی است و در استان ایلام این مقدار 18 درصد گزارش شده است.

در این بین بعضی از مسئولان اعلام کرده اند که بیشتر باید مردم رعایت کنند و اکثر کمبود آب ها بر اثر بی توجهی خود مردم شکل می گیرد.

عده ای نیز می گویند با وجود خشکسالی های پی در پی سال های گذشته 26 درصد در چاه ها و 31 درصد چشمه ها در مقایسه با سال گذشته دبی آب کاهش یافته است.

ایلام در کنار استان های خوزستان و هرمزگان با میزان بارش 30 تا 60 درصد جزو استان های آخر کشور است.