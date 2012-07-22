تراژدی توسعه نیافتگی گیلان رنجی ناتمام/ توسعه نیازمند همدلی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، استان گیلان از دیرباز تجلیگاه بزرگ مردانی بوده که هرکدام ستاره ای درخشان در آسمان علم، ادب و اخلاق به شمار می روند، خطه ای که در تربیت فرزانگان و شخصیتهای تاثیرگذار در عرصه زهد و تقوا زبانزد خاص و عام بوده است.

نگاهی به تاریخ سراسر آموزنده گیلان نشان می دهد که این استان در ادوار مختلف تاریخ نقشی عزت آفرین در کشور ایفا کرده و همواره تداعی کننده انسانهایی بزرگ بوده است.

متاسفانه با گذشت 33 سال از عمر پر برکت انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی آنطور که باید پشرفتی به لحاظ عمران و آبادی چه در مرکز و چه در روستاها، بخش های استان دیده نمی شود.

دلایل توسعه نیافتگی گیلان را باید در سطح فرهنگ و ساختارها جستجو کرد

به هر حال برای ریشه یابی علل توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی گیلان باید دلایل را در دو سطح فرهنگ و ساختارها جستجو کرد.

حال سئوال اینکه راه چاره چیست و برای برون رفت از این حالت رکود، کجا و سراغ چه کسی باید رفت؟ و اصلا چه کسانی بیشتر در این امر نقش موثرتری دارند؟

امام جمعه موقت رشت در این ارتباط گفت: مدیران ارشد استان باید نگاهی عمیق و دید باز کمبودها و نواقص را در جای جای این استان رصد کرده و برای توسعه، آبادانی و رفع مشکلات کمر همت بسته و تلاش کنند.

حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده اظهار امیدواری کرد: مدیران با توان، تدبیر و با استفاده از سایر توانمندیها و ظرفیتهای موجود بتواند در راه اعتلای این استان گامهای بلندی بردارند تا عقب ماندگیها تا حدودی جبران شوند.

به هر حال خدمات و عمران و آبادی در گیلان به نسبت سالهای قبل از انقلاب قابل توجه است و به لطف خداوند و در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشرفتها و برکات فراوانی نصیب این استان شده که جای شکر دارد ولی باز هم در شأن این مردم نیست، مردمی که در تمامی صحنه ها به ویژه در هشت سال دفاع از نظام مقدس خوش درخشیدند.

یک شهروند گیلانی در این خصوص گفت: علل اصلی عقب ماندگی استان را باید در ضعف مدیریتی جستجو کرد تا این مشکل برطرف نشود امیدی به توسعه نیست.

محمد دادرس نبود تعامل، وحدت رویه و حاشیه سازی را از دیگر عوامل عدم پیشرفت استان دانست و افزود: با رفع این مشکلات توسعه گیلان روند صعودی به خود خواهد گرفت.

نبود تعامل، وحدت رویه و حاشیه سازی از عوامل مهم عدم پیشرفت استان است

وی ادامه داد: با داشتن وحدت و تعامل بین نمایندگان مجلس، مدیران ارشد و آحاد مردم می توان به پیشرفت همه جانبه استان امیدوار بود.

رحمانی قربانی یه شهروند گیلانی گفت: با وجود امکانات و ظرفیتهای بالقوه یکی از مهمترین علل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی گیلان در مقایسه با استانهای دیگر حاشیه و فضاسازیست که باید این عادتهای زشت با فرهنگ سازی از میان برچیده شوند.

با این حال کلمه توسعه معنا و مفهومی را به ذهن متبادر می کند که بیانگر پیشرفت، حرکت رو به جلو، دستیابی و استفاده از تکنولوژی روز، کنار گذاشتن روشهای قدیمی و سنتی، دستیابی به اهداف و غایات مطلوب از طریق افزایش و بازدهی تولید و همچنین بهبود در وضع نهادها و دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ به طوری که بتوان بر شرایط نامساعد فائق آمد و آن را برطرف کرد.

مجموعه شاخصهای گیلان در زمینه درآمد سرانه ساکنان، وضعیت اشتغال و بیکاری، سطح خدمات، وضعیت صنعتی و کشاورزی استان همه و همه موید توسعه نیافتگی استان را نشان می دهد.

با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشتهای وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیتهای گردشگری این استان نتوانسته به تناسب توانمندیها و فرصتهای خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند.

هدف اساسی در این نوشتار بررسی موانعی است که راه توسعه استان را سد کرده و همچنین در پی جواب به این پرسش اساسی که چرا با وجود اینکه بارها و بارها از زبان مسئولان بیان شده گیلان دارای امکانات بالقوه طبیعی و دارای بسترهای توسعه و سرشار از ظرفیتهای عظیم مادی و معنویست ولی با این حال از نظر شاخصهای توسعه نه تنها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست بلکه دچار عقب ماندگی شدید نیز است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به اینکه گیلان دارای کوه، جنگل، رودخانه های دائمی و فصلی، دریا، ساحل، آثار تاریخی، فرهنگ غنی و غیره است متاسفانه از محرومیت رنج می برد.

کشاورزی گیلان سنتی و فاقد بازدهی مناسب است

رحمت الله سبحانی افزود: گیلان منطقه ای مناسب برای کشاورزی و دامداری تلقی می شود ولی عمده کشاورزی آن سنتی و فاقد بازدهی مناسب است و حتی زندگی بخور و نمیر کشاورز را تامین نمی کند.

وی اظهارداشت: از آنجائیکه که نیروی انسانی توانمند عامل اصلی در به حرکت در آوردن چرخ توسعه است، پدیده فامیل بازی و خویشاوندگرایی در بکارگیری نیروی انسانی در سیستم اداری منجر به پائین بودن راندمان و بازدهی کار اداری و نابرابری در فرصتها را در پی دارد که دیدگاهی ضد توسعه ای به شمار می رود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: با توجه اینکه گیلان دارای ظرفیتهای گردشگری فراوان است اما به دلیل عدم توسعه در زیر ساختهای مناسب این فرصت نیز بر زمین مانده است.

استاندار گیلان در این باره گفت: مسئولان استان باید با تعامل یکدیگر و بهره گیری از حمایت مردم برای رفع مشکلات و جبران محرومیتهای این خطه نهایت کوشش را داشته باشند.

مهدی سعادتی توسعه این استان را در گرو توجه به بخش کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، دامداری و همینطور گردشگری دانست و افزود: توسعه بخش کشاورزی با توجه به ظرفیتهای استان منجر به ایجاد اشتغال، فعال شدن صنایع تبدیلی و تولید بیشتر می شود.

وی ادامه داد: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بستر برای توسعه بخش کشاورزی که به تحولات اساسی در این حوزه می انجامد باید بیشتر فراهم شود.

استاندار گیلان گفت: کشاورزان باید به روشهای نوین کشاورزی برای تولید بیشتر در تولید محصولات مختلف روی آورند و این یکی از راهکارهای اولیه و اساسی در توسعه بخش کشاورزی و مقوله تولید است.

توسعه صنعت گردشگری از اولویتهای ویژه استان است

وی افزود: توسعه صنعت گردشگری از اولویتهای ویژه استان است از اینرو تمامی مدیران نیز باید توجه به این موضوع را در اولویت برنامه ‌های خود قرار دهند.

سعادتی با اشاره به کسب رتبه نخست گیلان در بحث رضایت ‌مندی گردشگران و ارائه خدمات به آنان در کشور یادآورشد: کسب این رتبه و همچنین رتبه سوم در بحث ماندگاری گردشگران، مسئولیت مدیران و مردم را برای سالهای آینده سنگین تر می کند.

فرماندار رشت نیز با اشاره به کارهای عمرانی و بسیار خوبی که در گیلان در دولتهای نهم و دهم انجام گرفته اشاره کرد و گفت: چشم ‌انداز بسیار درخشانی برای پیشرفت این شهرستان ترسیم شده است.

سید ولی الله عظمتی همچنین وحدت و همدلی میان مسئولان و مردم را رمز توسعه و پیشرفت هر شهرستانی دانست و از مدیران خواست با ایجاد فضای کار، روحیه همدلی و اتحاد برای اعتلا و ارتقای شهرستان و رفع مشکلات مردم به خصوص محرومان همت کنند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی نیز همکاری، همدلی و تعامل مدیران و نمایندگان مجلس را ضروری دانست و گفت: این تعامل موجب پیشرفت و توسعه گیلان می‌ شود.

نیروی انسانی متخصص و مجرب از عوامل توسعه و پیشرفت در هر جامعه است

محمود شکری افزود: نیروی انسانی متخصص و مجرب یکی از عوامل توسعه و پیشرفت در هر جامعه ایست که در گیلان این ظرفیت وجود دارد.

به هر حال هیچ استانی توسعه نمی یابد مگر اینکه عزم و اراده ای جدی در عقبه آن وجود داشته باشد و این مهم میسر نمی شود جز با عزم و اراده ای همگانی که نمود آن باید در رفتار، سکنات و عملکرد تمامی افراد موثر در این زمینه بویژه مسئولان ارشد، صاحب نظران و اندیشمندان و ... این خطه ظاهر شود.