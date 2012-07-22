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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

برگزاری "ضیافت افطاری نور" برای روشندلان شهرری

برگزاری "ضیافت افطاری نور" برای روشندلان شهرری

شهرری – خبرگزاری مهر: آیین افطاری ویژه نابینایان و کم بینایان عضو کتابخانه روشندلان مجتمع شیخ کلینی ری به همراه خانواده های آنها در این کتابخانه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ویژه نابینایان و کم بینایان در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) و روز اکرام به منظور گردهمایی خانواده های روشندل شهرری بر سر سفره های افطاری به همت فرهنگسرای ولاء برگزار می شود.

این برنامه پانزدهم مرداد ماه از ساعت 18 تا 23 برگزار می شود که با مولودی خوانی آغاز و پس از آن با افطاری بر سر سفره میهمانی خدا به پایان می رسد.

از دیگر برنامه های این مرکز در ایام ماه مبارک رمضان، کارگاه آموزش تصویر دینی و کتاب سازی ویژه کودکان دوشنبه ها، مشاوره بهداشت خانواده و مدیریت زندگی در ماه رمضان سه شنبه ها، مشاوره تحصیلی دوشنبه ها و چهارشنبه ها، مشاوره های گروهی خانواده دوشنبه ها، تهران و ری گردی رمضان و مسابقه پیامکی و خلاصه نویسی کتاب است.

علاقه مندان می توانند برای بهره مندی، همه روزه به نشانی شهرری، خیابان فدائیان اسلام، 45 متری کریمی، مجتمع کتابخانه ای شیخ کلینی مراجعه کرده یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 33370700 الی یک تماس بگیرند.

کد مطلب 1655079

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