  1. حوزه و دانشگاه
۱ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۶

قریشی به مهر خبر داد؛

عدم الزام برای حضور در ضیافت اندیشه استادان/ صدور گواهی پایان دوره

عدم الزام برای حضور در ضیافت اندیشه استادان/ صدور گواهی پایان دوره

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با بیان اینکه استادان الزامی به حضور در دوره های ضیافت اندیشه برای ارتقاء یا تبدیل وضعیت ندارند، اعلام کرد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از عوامل موثر در ارتقاء شرکت در این دوره ها است.

حجت الاسلام مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح ضیافت اندیشه استادان اعلام کرد این دوره با حضور 11 هزار استاد از 10 روز گذشته با استقبال بیش از 80 دانشگاه آغاز شده است.
 
وی با بیان اینکه استادان برای تبدیل وضعیت یا ارتقاء الزامی به حضور در این کلاسها ندارند، خاطرنشان کرد: با این حال طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت در دوره های ضیافت اندیشه استادان در ارتقاء و تبدیل وضعیت استادان موثر اعلام شده است.
 
معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها تاکید کرد که پس از اتمام این دوره یک گواهی پایان دوره برای استادان صادر خواهد شد.
 
قریشی معرفت و اخلاق دینی، اخلاق حرفه ای، تعلیم و تربیت، تاریخ و تمدن، تاریخ علم و اندیشه سیاسی را از جمله درسهایی دانست که در طول مدت برگزاری ضیافت اندیشه برای استادان ارائه می شود.
 
به گفته وی، بخشی از ضیافت اندیشه استادان در مشهد در حال برگزاری است که هم اکنون 2350 استاد به همراه خانواده هایشان و با همکاری دانشگاهها و بخشی از هزینه خودشان در مشهد مستقر شده اند.
کد مطلب 1655083

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