ساماندهی نیم میلیون بسیجی در کردستان/ 200 پایگاه بسیج در استان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم حسینی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر یک سوم جمعیت استان کردستان که معادل 420 هزار نفر است، عضو سازمان بسیج و یا بسیجی فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در سال جاری این رقم به 500 هزار نفر ارتقاء داده شود، افزود: خوشبختانه بسیج در خنثی سازی فتنه های دشمن و مبارزه با اهداف پلید دشمن نقش موثر و تاثیرگذاری را برعهده داشته و باید به این حوزه توجه بیشتری شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: هدف بسیج عمق بخشی آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی در بین جامعه به خصوص قشر جوان میهن اسلامی است و به همین دلیل باید این قشر مورد توجه جدی از سوی مدیران و مسئولان قرار گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه در استان کردستان نیاز به دو هزار پایگاه مقاومت بسیج وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر تنها 200 پایگاه بسیج در استان فعال است و باید توجه جدی به این حوزه شود و با اختصاص ردیف های مناسب اعتباری زمینه برای تقویت این بخش فراهم شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز 85 سوله صالحین برای فعالیت بسیجیان در مناطق مختلف استان کردستان احداث شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: در طرح جهادی بسیج دانش آموزی نیز که سال گذشته با همکاری آموزش و پرورش استان شروع به کار کرد شاهد اثرات مثبت آن بوده و انتظار می رود این اتفاق هم در بخش دانشجویی عملیاتی شود.

حسینی با اشاره به اینکه بسیج نقش کلیدی را در راستای مبارزه با جنگ نرم برعهده دارد، گفت: توجه به این بخش از استان ضروری است و نیازمند تامین اعتبارات بیشتر است.