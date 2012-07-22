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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۰

سرهنگ حسینی:

ساماندهی نیم میلیون بسیجی در کردستان/ 200 پایگاه بسیج در استان فعال است

ساماندهی نیم میلیون بسیجی در کردستان/ 200 پایگاه بسیج در استان فعال است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی کننده سپاه بیت المقدس استان کردستان گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده امسال جمعیت بسیجیان استان کردستان به نیم میلیون نفر می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم حسینی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر یک سوم جمعیت استان کردستان که معادل 420 هزار نفر است، عضو سازمان بسیج و یا بسیجی فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در سال جاری این رقم به 500 هزار نفر ارتقاء داده شود، افزود: خوشبختانه بسیج در خنثی سازی فتنه های دشمن و مبارزه با اهداف پلید دشمن نقش موثر و تاثیرگذاری را برعهده داشته و باید به این حوزه توجه بیشتری شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: هدف بسیج عمق بخشی آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی در بین جامعه به خصوص قشر جوان میهن اسلامی است و به همین دلیل باید این قشر مورد توجه جدی از سوی مدیران و مسئولان قرار گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه در استان کردستان نیاز به دو هزار پایگاه مقاومت بسیج وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر تنها 200 پایگاه بسیج در استان فعال است و باید توجه جدی به این حوزه شود و با اختصاص ردیف های مناسب اعتباری زمینه برای تقویت این بخش فراهم شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز 85 سوله صالحین برای فعالیت بسیجیان در مناطق مختلف استان کردستان احداث شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: در طرح جهادی بسیج دانش آموزی نیز که سال گذشته با همکاری آموزش و پرورش استان شروع به کار کرد شاهد اثرات مثبت آن بوده و انتظار می رود این اتفاق هم در بخش دانشجویی عملیاتی شود.

حسینی با اشاره به اینکه بسیج نقش کلیدی را در راستای مبارزه با جنگ نرم برعهده دارد، گفت: توجه به این بخش از استان ضروری است و نیازمند تامین اعتبارات بیشتر است.

کد مطلب 1655095

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