دانشگاه ها مبدا تحول و توسعه جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان شامگاه شنبه در نشست با نخبگان و اساتید دانشگاهی شهرستان بیجار اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه و شرایط برای حضور نخبگان و اظهار نظر آنان در مورد مسائل مختلف جامعه فراهم شود.

وی افزود: جوانان تحصیل کرده، مهمترین نقش را در پیشرفت هر جامعه ای دارند، چرا که تحصیل و آموزش را می توان مهمترین اندام و قلب جامعه دانست که هر‌گونه آسیب به آن موجب زیان به بخش های دیگر جامعه می شود.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقش دانشگاه در پیشرفت جامعه بی بدیل است، ادامه داد: تحصیل، علم و دانش به شکوفایی بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور کمک شایانی می کند به ویژه اگر جوانان به عنوان مهمترین و فعال ترین قشر جامعه تحصیل کنند و علم و تربیت بیاموزند.

بیاتیان در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت علمی کشور مرهون تلاش دانشگاهیان است، یادآور شد: امروزه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیروی محرکه توسعه کشور هستند که حرکتی رو به رشد‌ را برای توسعه با مجهز کردن خود به آخرین دستاوردهای علمی آغاز کردند.

وی راه اندازی نشریه محلی، رونق بخشیدن به بخش کشاورزی، تقویت روحیه نقدپذیری، حمایت از تولید فکر و ایده و همچنین تدوین سند چشم انداز توسعه بیجار گروس توسط دانشگاهیان را از مهمترین برنامه های اولویت دار این شهرستان عنوان کرد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرهنگ غنی و تمدن دیرین بیجار گروس، گفت: مردم بیجار گروس وارثین تمدن و فرهنگ هستند ولی در برخی زمینه ها مسئولان کم کاری کرده اند که باید امروز نخبگان دست در دست مسئولان ریشه را دوباره آبیاری کرده و برای بهبود اوضاع نهایت تلاش خود را داشته باشند.

بیاتیان در پایان بر نقش مهم دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: دانشگاه ها به عنوان‌ کارخانه انسان سازی و پرورش و تعلیم دهنده دانشجویان‌ نخبه و سرآمد از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و می توانند با دنبال کردن مسیر واقعی انقلاب کشور را به پیشرفت و توسعه برسانند.