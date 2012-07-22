ماه رمضان بهترین فرصت برای تعمیق باورهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اماملو صبح یکشنبه در نشست با کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: ماه رمضان بهترین فرصت برای تبلیغ و توسعه معارف انسان ساز اسلامی در بین مردم است و مبلغین و روحانیون باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن در تعمیق باورهای دینی مردم بهره ببرند.

وی با بیان اینکه امروز هجمه های زیادی علیه اسلام و به خصوص جهان تشییع وارد می شود، اظهار داشت: امروز دشمن با جنگ نرم و تهاجم بی امان فرهنگی درصدد است تا تمام ارزشهای اسلامی را زیر سئوال ببرد و شایسته است متولیان فرهنگی با تمام امکانات و با استفاده از فرصتهای این ماه در اشاعه معارف دینی بکوشند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: ماه رمضان بهترین فرصت برای تسویه با نفس و زدودن زنگار از وجود است و همه مردم باید از فرصتهای این ماه مبارک برای آمرزش گناهان و کسب فیوضات الهی تلاش کنند.

اماملو با بیان اینکه باید از فرصتهای این ماه برای جذب حداکثری نوجوانان و جوانان به مساجد کوشید ادامه داد: نوجوانان و جوانان با حضور در مساجد علاوه بر آشنایی هرچه بهتر با احکام الهی می توانند ضمن ارتباط با امام جماعات مساجد به بسیاری از جواب سوالات خود دست پیدا کنند.

اماملو در ادامه به برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت : اعزام یکهزار و 200 مبلغ و روحانی به مناطق مختلف استان، برگزاری گفتمان های دینی در مساجد، برگزاری همایش مبلغین و روحانیون درآستانه ماه مبارک رمضان، برگزاری همایش مبلغات با حضور مبلغات زنجان، تهیه و توزیع محصولات فرهنگی در بین مراکز فرهنگی و دینی، مساجد و هیئات مذهبی، اعزام ائمه جماعات به مساجد، حمایت از تشکلهای دینی، پاسخ به شبهات دینی، تهیه ویژه نامه های ماه رمضان در نشریات و سایت تبیان، تهیه بروشور، برگزاری کارگاههای مختلف در کلاسهای اوقات فراغت، برگزاری محافل انس با قرآن کریم در تمام مناطق استان ، برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن در موسسات و مراکز قرآنی از جمله برنامه های این اداره کل در ماه مبارک رمضان است .