به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز اخیر مسئولان نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به دنبال کاهش قیمت مرغ در استان بوده و با توزیع مرغ با قیمت یارانه ای سعی در کنترل بازار را دارند و اقدامات خوبی در این بخش اجرایی شده است.

با توجه به اینکه در شهرستان مریوان توزیع مرغ با قیمت مصوب دولتی آغاز شده است روز به روز به طول صف های مردمی که در انتظار دریافت مرغ یارانه ای هستند اضافه می شود و به همین دلیل نیاز به توزیع مرغ بیشتر در این شهرستان احساس می شود.

توزیع روزانه هفت تن مرغ با قیمت 4700 تومان

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای ثبات در بازار و کاهش قیمت گوشت سفید روزانه هفت تن مرغ یارانه ای در مریوان توزیع می شود.

بهروز ابراهیم آبادی افزود: در شهرستان مریوان شش شعبه فروش مرغ یارانه ای با قیمت مصوب دولتی چهار هزار و 700 تومان در حال توزیع هستند که مرغ همه آنها از خود مرغداری های این شهرستان تامین می شود.

وی اظهار داشت: برای هر یک از این شعبات در زمان توزیع یک بازرس وجود دارد که بر روی نحوه توزیع نظارت داشته و تا زمانی که قیمت مرغ در بازار آزاد کاهش یابد توزیع مرغ یارانه ای ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در ماه مبارک رمضان 60 بازرس و علاوه بر آن بازرس های اتحادیه مرغداران و بازرسان افتخاری برای کنترل قیمت مرغ و تنظیم در استان در نظر گرفته شده تا از بالا رفتن قیمت مرغ و احتکار آن جلوگیری شود.

ابراهیم آبادی یادآور شد: تولید مرغ گوشتی از زمان تخم ریزی تا مرحله ذبح بر عهده جهاد کشاورزی است و از زمان کشتار آن تا پخش و توزیع بر عهده اداره صنعت، معدن و تجارت است، اما دلیل عدم تثبیت قیمت آن مرتبط با این سازمان نیست.

وی در ادامه افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت به هر کدام از مرغداری ها به ازای هر کیلو مرغ گوشتی دو و نیم کیلو سویا با نرخ دولتی پرداخت می کند تا مرغداران با این سهمیه دولتی قیمت های خود را کاهش دهند.

مدیر روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین اظهار داشت: به مناسبت ماه مبارک رمضان نمایشگاه هایی در سطح استان برپا شده که اقلام مورد نیاز و ضروری مردم مانند گوشت، مرغ و برنج را تامین می کند.

شهرستان مریوان با داشتن بیش از 70 مرغداری گوشتی که کمترین آنها 10 هزار قطعه ای می باشد یکی از تولیدکنندگان بزرگ مرغ گوشتی در استان است و در این شهرستان روزانه بیش از 15 تن مرغ مصرف می شود.