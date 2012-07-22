تحریم ایران، پژو را فلج کرد/ حمایت وزارت صنعت از خودروسازان

محسن صالحی نیا در گفتگو با مهر با اشاره به اخراج کارکنان پژو فرانسه در پی اعمال تحریم ایران گفت: اگر چه تصور می‌رفت که تحریم و عدم ارائه قطعات از سوی پژو به خودروسازان ایرانی، صنعت خودرو کشور نتواند به حیات ادامه دهد.

وی افزود: ایران هم اکنون در صنعت خودروسازی به توفیقات بسیاری دست یافته و علاوه بر اینکه توانست خلاء پژو را در تامین قطعات پر کند، برندهای دیگری از خودرو را به بازار عرضه کرده که نمونه آن "رانا" است که ظرف دو ماه آینده به صورت انبوه وارد کشور می شود.

صالحی نیا تصریح کرد: البته تمام مشکلات مربوط به اخراج کارکنان شرکت پژو مربوط به تحریم ایران نیست بلکه این کارخانه با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم می کند اما به نظر می رسد که تحریم ایران یکی از عوامل فلج کننده شرکت پژو در ماه‌های اخیر باشد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: مشکل اصلی ایران برای خرید قطعه از پژو علاوه بر تحریم مشکل نقل و انتقالات پولی بود اما این امر سبب نشد تا ایران تولید را متوقف کند بلکه با توانمند کردن شرکت‌های قطعه ساز و ورود آنها به این عرصه تلاش کرد تا جایگزین مناسبی برای پژو بیابید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: هدف این وزارتخانه شکوفا شدن صنعت خودروسازی در کشور است که بر این اساس حمایت گسترده ای را از خودروسازان صورت خواهد داد و اجازه نمی دهد صنعت خودروسازی در ایران متوقف شود.

به گزارش مهر، شرکت بزرگ خودروسازی "پژو-سیتروئن" در حالی در نظر دارد طرح اخراج 8 هزار کارمند خود را اجرایی کند که گزارش‌های موثق نشان می‌دهد: تصمیم اخیر این شرکت به دلیل تبعات تحریم یکی از شرکت خودروسازی ایران اتخاذ شده است.