فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی 75 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم ناصری فخر بیان داشت: طراحی و ساخت اسکله، لایروبی و احیاء و محوطه سازی، خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات تخلیه و بارگیری ترمینال کانتینری ازجمله موضوعات مرحله دوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی است.

مشاور عمرانی مدیر کل بنادر ودریانوردی هرمزگان گفت: احداث اسکله های پهلوگیری حوضچه دوم و سوم به طول 2020 متر با آبخور 16 متر نسبت به جزر کامل (CD ) برای پذیرش کشتیهای نسل ششم با ظرفیت هشت هزار TEU کانتینر، اجرای عملیات لایروبی حوضه دوم و سوم و احیاء ساحل به میزان هفت میلیون متر مکعب، احداث محوطه دپو و استقرار کانتینر، خرید و نصب و راه اندازی 18 دستگاه جرثقیلهای کانتینری نسل ششم اسکله های فوق و همچنین خرید، نصب و راه اندازی 45 دستگاه ترانستینرهای چرخ (RTG )لاستیکی محوطه پشتیبانی را از مهمترین اقدامات در این پروژه برشمرد.

وی افزود: با بهره برداری کامل از این فاز ظرفیت سالیانه تخلیه و بارگیری کل بندر از سه میلیون TEU به میزان 5.56 میلیون TEU افزایش خواهد یافت.

ناصری فخر وضعیت کنونی عملیات اجرایی پروژه را اتمام دیوار اسکله یال شرقی بطول حدود هزار متر، محوطه سازی لایه اول و دوم CBM4 و بلوک چینی حدود100 هزار متر مربع، نصب فندر و بولارد و نیز نصب نردبان های اسکله، اتمام دیواره اسکله یال غربی به طول هزار متر مربع، نصب فندر و بولارد تا حد محدوده لایروبی شده، محوطه سازی لایه های اول و دوم CBM4 و بلوک چینی که حدود 49 درصد اجرا شده است.

ناصری فخر میزان پیشرفت فیزیکی طرح را 75 درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد این پروژه طبق برنامه پیش بینی شده تا دهه مبارک فجر سال جاری به انجام برسد.