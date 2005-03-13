كنفرانس "نيروي هسته اي براي قرن 21 " در پاريس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي آژانس انرژي اتمي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه اروپا، اين وزراء به همراه منابع رسمي 30 كشورديگر نقش آينده انرژي هسته اي درپاسخگويي به نيازهاي انرژي جهان را بررسي مي كنند و ديدگاههاي خود را درباره نقش كنوني و آينده نيروي هسته اي در زمينه استراتژي هاي ملي انرژي مورد بحث و بررسي قرار مي دهند.

در ادامه اين خبر آمده است : گفتگوها در اين جلسه درباره موضوعاتي همچون نيازها و منابع انرژي جهاني، چالش هاي زيست محيطي وهدايت انرژي خواهد بود.

الجزاير، آرژانتين، ارمنستان، استراليا، اتريش، بنگلادش، بلژيك، برزيل، بلغارستان، كانادا، شيلي، چين، كاستاريكا، كرواسي، مصر، فرانسه، غنا، آلمان، بلغارستان ،هند، اندونزي، ايران، ايتاليا، ژاپن، اردن، كره، فيليپين، هلند، مالزي، مراكش، پاناما، پاكستان، روسيه، روماني، عربستان، اسلواكي، آرفيقاي جنوبي، سودان، سوريه، سوئد، تاجيكستان، تركيه، اوكراين، انگليس، آمريكا و ويتنام اعلام كرده اند كه حتما دراين كنفرانس شركت خواهند كرد.