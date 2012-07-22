به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت با صدور حکمی پس از برکناری سیدمحمود محدث، سرپرست جدید اکتشاف شرکت ملی نفت ایران را منصوب کرد.

بر این اساس محدث به عنوان قدیمی ترین و موفق ترین مدیر شرکت ملی نفت ایران پس از دو دهه فعالیت که منجر به کشف میادین متعدد نفت و گاز در ایران شده، برکنار شد و محمدعلی اتفاقی به عنوان سرپرست جدید مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

معاون وزیر نفت در حکم انتصاب سرپرست جدید مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، با تقدیر از بیش از دو دهه فعالیت سیدمحمود محدث در سمت مدیریت امور اکتشاف شرکت نفت تاکید کرده است: نظر به مسئولیت جنابعالی در شرکت نفت ایران (انگلیس) بدینوسیله از خدمات جنابعالی در طول مدت تصدی مدیریت اکتشاف کمال تشکر و امتنان را دارم.

از این رو محدث برای ادامه فعالیت نفتی خود به شرکت IOC به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت نیکو در لندن ثبت شده اعزام شده است.

در حال حاضر شرکت IOC در مدیریت پروژه مشترک نفتی در دریای شمال با شرکت برتیش پترولیوم انگلیس فعالیت می‌کند.

شرکت ملی نفت ایران و بی پی انگلیس از سال 2005 میلادی تاکنون در طرح توسعه میدان گازی رام در دریای شمال مشارکت دارند که به دلیل تحریمهای غیر قانونی اتحادیه اروپا تولید گاز از این میدان از 2 سال گذشته تاکنون متوقف مانده است.

قلعه بانی در هفته های اخیر با صدور احکام انتصابی تغییراتی در سطح مدیران شرکت ملی نفت ایران کلید زده است به طوریکه در این مدت سید محمدعلی خطیبی به عنوان مدیر جدید امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، نادر قربانی به عنوان مدیر جدید مهندسی و توسعه نفت منصوب شده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که به زودی قلعه بانی با صدور حکمی مدیر عامل یکی از بزرگترین شرکت‌های بهره بردار نفت و گاز ایران را کنار خواهد گذاشت و تغییراتی در ترکیب هیات مدیره این شرکت بزرگ نفتی انجام می دهد.