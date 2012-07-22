طرح ضیافت در ماه رمضان فرصتی برای هم اندیشی دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حسین شفیعی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح ضیافت که در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد، با بیان اینکه این طرح دارای برکات مختلف است، اظهار داشت:‌ این بهترین فرصت برای دانشجویان است که به طور آزادنه با یکدیگر در مورد مسائل مهم هم اندیشی و گفتگو کنند.

وی با بیان اینکه امیدوارم با حضور شما طرح ضیافت اندیشه کرج در کشور برتر شود، افزود: این طرح در سال گذشته در کرج آغاز شد و 100 هزار نفر در دانشگاه های ایران شرکت کننده داشت و عددی پر اهمیت است به دلیل اینکه این دانشجویان با علاقه خود شرکت کرده اند.

قائم مقام رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: این طرح یک فرصت خوبی است که در ماه مبارک رمضان است و دانشجویان به اساتیدی که در طول ترم دسترسی نداشتند در این طرح به خوبی دسترسی دارند.

شفیعی با بیان اینکه تا کنون 900 نفر در این طرح ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: از این تعداد حدود 800 نفر از خود دانشجویان خوارزمی هستند.

وی گفت: فردی که در ماه رمضان از معنویت قرآن استفاده می کند توفیق الهی است و دانشجویان فکر نکنند که اتفاقی به این طرح آمده اند.

قائم مقام رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: در حال حاضر انقلاب اسلامی از یک پیچ خطرناک در حال عبور است و دانشجو باید بداند که دنیای اسلام در چه شرایطی است.

وی اظهار داشت: امروز آمریکا و غرب با تمام توانشان آمده انقلاب اسلامی را از بین ببرند،‌ اگر در هسته ای صحبت 20 درصد می کنیم یعنی یک قدرت بزرگ به نام جمهوری اسلامی شکل گرفته اند و دشمنان سعی بر متوقف کردن ایران را دارند.

شفیعی تصریح کرد: تحریم نفت آخرین زور آنها است و نتوانسته از طریق نظامی با ما برخورد کنند، ایران به عنوان یک قدرت جهانی در تمام عرصه ها موثر است.

قائم مقام رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی افزود: شما دانشجویان آینده تاریخ را رقم می زنید و بدانید از این فتنه هم عبور خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان در طول این چند سال چهار فتنه را دنبال کرده اند،‌ اضافه کرد:‌ جنگ، از بین بردن حزب الله، فتنه 88 و امروزه فتنه حجوم اقتصادی و تحریم دیگر فتنه دشمنان است.