تکذیب شهادت "حاج قاسم سلیمانی" در انفجار دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: به علت حوادث اخیر در سوریه و حمایت ایران از مقاومت در فلسطین، برخی از رسانه های عرب با هماهنگی همتایان غربی خود به صورت غیر اخلاقی و خصمانه ایران را مورد هجمه تبلیغاتی قرار داده اند.
مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر شهادت سردار قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه در انفجار اخیر ساختمان شورای امنیت ملی سوریه، این رسانه ها را به خدمتگذاری به صهیونیست ها و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی اعراب و مسلمانان جهت کاستن از حمایت آنها از مقاومت و بیداری اسلامی متهم کرد.
سردار شریف افزود: این رسانه ها شایعات فراوانی را درباره ایران منتشر کرده اند، که از جمله آنها ادعای حضور سردار سلیمانی در سوریه و در محل انفجار اخیر ساختمان شورای امنیت ملی این کشور بوده است.
نظر شما