تکذیب شهادت "حاج قاسم سلیمانی" در انفجار دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: به علت حوادث اخیر در سوریه و حمایت ایران از مقاومت در فلسطین، برخی از رسانه های عرب با هماهنگی همتایان غربی خود به صورت غیر اخلاقی و خصمانه ایران را مورد هجمه تبلیغاتی قرار داده اند.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر شهادت سردار قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه در انفجار اخیر ساختمان شورای امنیت ملی سوریه، این رسانه ها را به خدمتگذاری به صهیونیست ها و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی اعراب و مسلمانان جهت کاستن از حمایت آنها از مقاومت و بیداری اسلامی متهم کرد.

سردار شریف افزود: این رسانه ها شایعات فراوانی را درباره ایران منتشر کرده اند، که از جمله آنها ادعای حضور سردار سلیمانی در سوریه و در محل انفجار اخیر ساختمان شورای امنیت ملی این کشور بوده است.

وی خاطرنشان کرد: آنها تلاش می کنند تا آرزوها و امیدهایشان را با هدف منحرف کردن افکار عمومی مطرح کنند. این در حالی است که در سایه بیداری اسلامی اهداف این رسانه ها و اقداماتشان در زمینه دروغ پراکنی ضد ایران و سیاست های اصولی آن بر همگان روشن شده است.

مسئول روابط عمومی و انتشارات کل سپاه افزود: این رسانه ها تلاش می کنند با این اقدامات به حامیان و مزدوران رژیم صهیونیستی روحیه دهند و روحیه محور مقاومت را دچار تخریب کنند و بر افکار عمومی تأثیر بگذارند . آنها به خوبی می دانند که مردم کشورهای عربی و اسلامی حامی محور مقاومت و سوریه هستند که در خط مقدم مقاومت در مقابل توطئه های دشمن در منطقه قرار دارد.

سردار شریف در پایان تأکید کرد: این رسانه ها تلاش می کنند به همه کسانی که از مسأله فلسطین حمایت و در مقاومت مشارکت می کنند ضربه بزنند.

