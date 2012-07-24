  1. دانشگاه و فناوری
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

دسترسی به کتابخانه صوتی از طریق اینترنت خودرو

دسترسی به کتابخانه صوتی از طریق اینترنت خودرو

شرکت خودروسازی ژاپنی هوندا هفته گذشته از خودروی جدیدی رونمایی کرد که امکان دسترسی به اینترنت را از طریق تلفن هوشمند راننده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم "خودروی متصل به اینترنت" این خودرو امکان دسترسی راننده را به شبکه های اجتماعی، کتابخانه های صوتی و رادیوی اینترنتی فراهم می کند.

خودروی Honda Accord مدل 2013 که قرار است پاییز امسال به بازار عرضه شود از تلفن هوشمند راننده برای اتصال به اینترنت و همچنین میزبانی برای برنامه های کاربردی استفاده می کند.

راننده این خودرو می تواند از طریق این سیستم در شبکه های اجتماعی متن شفاهی را به مکتوب تبدیل کرده و به رادیو اینترنتی گوش کند. رانندگان می توانند فقط با فشار یک دکمه بر روی تلفن هوشمند یا یک دستور شفاهی، این کانال ها را فعال کنند.

امکان اتصال به اینترنت و رادیو اینترنتی

قسمتی از سیستم عامل این پلت فورم در داشبورد خودرو و بخشی دیگر در تلفن هوشمند قرار داده شده است.

رانندگان می توانند، کاربرد این سیستم جدید را که HondaLink نام دارد در تلفن هوشمند خود، دانلود و سپس آن را برای خودروی خاص خود ثبت نام و تلفن همراه را به خودرو متصل کنند. در این صورت امکان دسترسی به کانال ها را می یابند و آنها را از طریق تلفن هوشمند خود کنترل می کنند.

کد مطلب 1655142

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