دسترسی به کتابخانه صوتی از طریق اینترنت خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم "خودروی متصل به اینترنت" این خودرو امکان دسترسی راننده را به شبکه های اجتماعی، کتابخانه های صوتی و رادیوی اینترنتی فراهم می کند.



خودروی Honda Accord مدل 2013 که قرار است پاییز امسال به بازار عرضه شود از تلفن هوشمند راننده برای اتصال به اینترنت و همچنین میزبانی برای برنامه های کاربردی استفاده می کند.

راننده این خودرو می تواند از طریق این سیستم در شبکه های اجتماعی متن شفاهی را به مکتوب تبدیل کرده و به رادیو اینترنتی گوش کند. رانندگان می توانند فقط با فشار یک دکمه بر روی تلفن هوشمند یا یک دستور شفاهی، این کانال ها را فعال کنند.

امکان اتصال به اینترنت و رادیو اینترنتی

قسمتی از سیستم عامل این پلت فورم در داشبورد خودرو و بخشی دیگر در تلفن هوشمند قرار داده شده است.

رانندگان می توانند، کاربرد این سیستم جدید را که HondaLink نام دارد در تلفن هوشمند خود، دانلود و سپس آن را برای خودروی خاص خود ثبت نام و تلفن همراه را به خودرو متصل کنند. در این صورت امکان دسترسی به کانال ها را می یابند و آنها را از طریق تلفن هوشمند خود کنترل می کنند.