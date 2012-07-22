نامه نمایندگان به رئیس جمهور درباره سیل گلستان

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با نمایندگان استان در این زمینه صحبت شد تا گزارشی از خسارتهای سیلاب و مشکلات مردم و استان تهیه و ارائه شود.

وی اظهار داشت: نامه ای از سوی اینجانب تهیه و به معاونت راهبردی رئیس جمهور ارائه شده است.

وی عنوان کرد: در سیل اخیر استان دچار آبگرفتگی و خسارت شد و در مرحله اول 14 میلیارد ریال و مرحله دوم 10 میلیارد ریال به مسکن شهری و روستایی علی آبادکتول خسارت وارد شده است.

نوروزی بیان داشت: همچنین در مرحله اول به جاده بین مزارع، زراعت و کشاورزی، دامداری، چاههای بتنی هشت میلیارد ریال و مرحله دوم در علی آبادکتول 30 میلیارد ریال خسارت وارد شد.

نماینده مردم علی آبادکتول گفت: خسارت وارده به تاسیسات آب یک میلیارد ریال، تاسیسات شهری در مرحله دوم پنج میلیارد ریال، ساسختمانهای عمومی و دولتی در مرحله اول سه میلیارد ریال و سه میلیارد ریال مرحله دوم خسارت وارد شد.

وی اظهار داشت: راهها و معابر عمومی در مرحله دوم هشت میلیارد ریال، تاسیسات شهری در مرحله اول 153 میلیارد ریال، کارگاههای تولیدی مرحله اول 48 میلیارد ریال، دام و طیور یک میلیاردر یال خسارت دیدند.

نوروزی بیان داشت: در مرحله اول یک نفر و مرحله دونفر در شهرستان علی آبادکتول جانشان را از دست دادند.

نماینده مردم علی آبادکتول یادآورشد: در 10 نقطه علی آبادکتول باید کانالها لایروبی شوند، سهم استان در بحث اعتبارات لایروبی کانالها 700 میلیون تومان بوده که سهم سهم علی آبادکتول 70 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: با توجه به حادثه خیز بودن منطقه در دهنه زرین گل، محمدآبادکتول و کبودوال، اعتبارات لایروبی کفاف نمی دهد و باید پیشگیری شود.

عضو کمیسیسون کشاورزی مجلس افزود: موارد و مشکلات به رئیس جمهوری انعکاس داده شده و امیدواریم با هماهنگی مجمع نمایندگان استان بتوانیم موارد را انتقال دهیم.

وی با اشاره به بازدید از مناطق سیل زده افزود: بیشتر واحدهای مسکونی، محصولات کشاورزی و ... بیمه نیستند و مشکلات عدیده ای برای مردم در سال تولید ملی ایجاد شده است که نیازمند حمایت هستند.

وی با اشاره به ارتباط با لطیفی معاون ستاد مدیریت بحران کشور و خلیلیان وزیر جهادکشاورزی عنوان کرد: مشکلات عدیده استان در این تماسها بیان شده است.

نوروزی یادآورشد: متاسفانه در آبگرفتگی و سیل اخیر مشکلات عدیده ای برای هم استانهای ایجاد شده و به بخش زراعت، دامداری،چاههای بتنی، تاسیسات شهری، ساختمانهای عمومی، کارگاههای تولیدی و ... خسارت وارد شده است.

این نماینده مجلس یادآور شد: بیشتر محصولات کشاورزی و محصولات بیمه نیستند و باید چاره جویی اساسی در این زمینه شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم با همگرایی خوبی که بین مسئولان استان وجود دارد بتوانیم پیگیریهای لازم را انجام دهیم و با کمک مسئولان در سطح استانی و ملی مشکلات را رفع کنیم.

لزوم توجه به آموزشهای همگانی

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با تاکید بر آموزش برای پیشگیری از خسارت حوادث گفت: از جمله برنامه های آموزش این است که با هماهنگی فنی و حرفه ای و هلال احمر، کد بین المللی آموزش و مواردی که نیاز است ارائه شود را به خانواده ها بکشانیم.

رسول حسام بیان داشت: شعار ما این است که بتوانیم یک نفر را در هر خانواده آموزش دهیم تا وی این آموزشها را به دیگر اعضای خانواده منتقل کند.

وی افزود: ترجیحا نگاهمان این است بانوان خانواده این آموزشها را فرا گیرند و اخیرا سازمان فنی و حرفه ای کشور، مجوز را به استان ابلاغ کرده است و در حال حاضر در حال برنامه ریزی و تامین اعتبار هستیم تا آموزشهای همگانی به خانواده ها ارائه شود.

وی با اشاره به روند امداد رسانی به سیلزدگان گفت: با توجه به گستردگی حوزه اگر مردم با نواقصی در این فرآیند مواجه هستند به فرمانداریهای و بخشداریها اطلاع رسانی کنند تا پیگیری جدی شود.

به گزارش مهر، سیلاب حدود هزار میلیارد ریال به بخش های مختلف در استان گلستان خسارت زده است.