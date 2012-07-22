450 تن گوشت مرغ با قیمت توافقی در خراسان شمالی توزیع شد

علی تمدنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تنظیم بازار گوشت مرغ همزمان با سراسر کشور از 6 تیرماه در خراسان شمالی نیز آغاز شد و بر اساس آن گوشت مرغ با قیمت هر کیلوگرم 4 هزار و 700 تومان در اختیار مردم گذاشته می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان مصرف گوشت مرغ به صورت عادی در خراسان شمالی روزانه 35 تن است، افزود: در ابتدای شروع این طرح گوشت مرغ به صورت محدود و روزانه 2 تن با قیمت تعاونی به فروش می‌رسید و پس از آن نیز از 12 تا 23 تیر ماه میزان عرضه روزانه گوشت مرغ با این قیمت به 10 تن در روز رسید.

تمدنی ثانی اظهار داشت: از 24 تیر ماه عرضه نامحدود گوشت مرغ با قیمت توافقی هر کیلوگرم 4 هزار و 700 تومان آغاز شد و توزیع آن تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بر این اساس از آغاز طرح تنظیم بازار در خراسان شمالی تاکنون حدود 450 تن مرغ با قیمت توافقی در استان توزیع شده است.

این مسئول در ادامه میزان مرغ توزیعی با قیمت هر کیلوگرم 4 هزار و 700 تومان را در ماه رمضان روزانه حدود 50 تن ذکر کرد و افزود: این میزان در برخی روزهای این ماه تا 60 تن نیز افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: تامین مرغ با قیمت هر کیلوگرم 4 هزار و 700 تومان از طریق توافق با مرغداری‌ها صورت گرفته که بر اساس آن، مرغداری‌ها در قبال دریافت سویای ارزان قیمت گوشت مرغ را با قیمت مذکور به بازار عرضه می‌کنند.

تمدنی ثانی اضافه کرد: بر اساس این توافق در حال حاضر مرغداری‌ها در قبال دریافت 2.5 کیلوگرم سویا با قیمت هر کیلوگرم 900 تومان یک کیلو گوشت مرغ با قیمت 4 هزار و 700 تومان را به بازار عرضه می‌کنند.

وی با اعلام اینکه این توافق با 68 واحد مرغداری فعال در سطح استان صورت گرفته است اظهار داشت: البته میزان مصرف گوشت مرغ در خراسان شمالی بیشتر از تولید داخلی آن بوده و مقداری از نیاز استان از خراسان رضوی و گلستان تامین می‌شود.

معاون توسعه تجارت داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: باتوجه به تدابیر انجام شده در خصوص تامین گوشت مرغ مصرفی در استان، شهروندان هیچ گونه مشکلی برای تامین مرغ در ماه مبارک رمضان نخواهند داشت.