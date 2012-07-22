به گزارش خبرگزاری مهر، حدیثپژوهی در فرهنگ و حوزههای شیعی همواره مورد توجه عالمان دینی بوده و گردآوری، پژوهش و طبقهبندی آثار و جوامع حدیثی در موضوعات گوناگون سابقه طولانی دارد، اما چنین پژوهشی از منظر سیاسی با وجود فراهم بودن بستر و زمینه آن در برخی مقاطع تاریخی صورت نگرفته و یا کمتر مورد توجه و اهتمام نویسندگان و عالمان دین بوده است.
بنابراین استخراج و گزینش احادیث سیاسی و روشن ساختن میزان اعتبار و تأمل در محتوا و مفهوم آنها پژوهشی جدی را طلب میکند. آنچه بر ضرورت و اهمیت این مسئله در جامعه معاصر میافزاید، طرح مباحث سیاسی از نگاه دین و برداشتهای سیاسی از منابع دینی و رویکرد دانشپژوهان علوم سیاسی به متون روایی در جهت مستندسازی نظریهها و اندیشههای سیاسی است.
از سوی دیگر دغدغه نفی تفکر سکولاریزم و مقابله با تئوری جدایی دین از سیاست، پرداختن به متون روایی و یافتن اصول، مبانی و راهکارهای مطلوب سیاسی و شیوه اداره جامعه بر مبنای آموزههای دین را ضروری میسازد. با توجه به چنین ضرورتی، اثر حاضر به معرفی و طبقهبندی بزرگترین جامع حدیثی شیعه یعنی کتاب «بحارالانوار» با نگاه سیاسی میپردازد.
این اثر از دو جهت دارای امتیاز و برجستگی منحصر به فرد است. نخست اینکه آثاری که به بررسی مباحث سیاسی از دیدگاه روایات پرداختهاند غالباً موردی بوده و موضوعات خاص و محدودی را طرح و بررسی کردهاند. از اینرو، اثری که تمام یا عمده مباحث سیاسی را از دیدگاه روایات بررسی نموده و تمام یا غالب روایات سیاسی را در خود جمع کرده باشد نمیتوان سراغ گرفت. جهت دوم راجع به پژوهشهایی است که درخصوص بحارالانوار صورت گرفته است. در این نوع پژوهشها نیز نمیتوان به اثری دست یافت که بهصورت جامع و کامل روایات سیاسی بحارالانوار را در خود جمع کرده باشد. بنابراین بداعت و جامعیت این اثر نسبت به روایات سیاسی را میتوان مهمترین برجستگی این اثر بهشمار آورد.
تحقیق حاضر به شیوه توصیفی و کتابخانهای سامان یافته و روش کار بدین صورت بوده که تمام مجلدات بحارالانوار توسط نگارنده ابتدا به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفت و مباحث سیاسی آن به دقت استخراج و فیشبرداری شده سپس احادیث سیاسی به صورت موضوعی طبقهبندی و به شکل حاضر تدوین یافته است. اساس این پژوهش هرچند بر محور روایات ارزشمند بحارالانوار است. اما سخنان علامه مجلسی نیز در شرح و تفسیر روایات مورد غفلت واقع نشده و از آنها نیز در فهم و درک بهتر احادیث استفاده شده است.
ارائه آموزههای سیاسی اسلام در قالب متون روایی و نیز گردآوری سامان یافته متون حدیثی به منظور سهولت دستیابی و استفاده پژوهشگران سیاسی مهمترین دستآورد این پژوهش است. این اثر در دو مجلد و در شش فصل فراهم آمده است، جلد اول با عنوان «حکومت و رهبری» مشتمل بر دو فصل است: فصل اول اختصاص به کلیات و مفاهیم دارد و در آن موضوعاتی نظیر تعریف دین و سیاست، آمیختگی دین و سیاست و غیره مورد بحث قرار گرفته است. فصل دوم در برگیرنده مباحث حکومت و رهبری، صفات و شرایط حاکم و نحوه گزینش حاکم اسلامی است.
عمده مطالب این فصل براساس تقسیمبندی موسوم حکومت از دیدگاه اسلام، بر مبنای عدل و جور در دو قسمت حکومت عدل و حکومت جور و مباحث زیرمجموعه آن سامان یافته است. جلد دوم با عنوان «دولت و مردم» مشتمل بر چهار فصل است: فصل اول به بیان رابطه دولت و مردم میپردازد و حقوق و وظایف متنوع و متقابل دولت و مردم را بررسی میکند. فصل دوم اقتصاد حکومت اسلامی، منابع و مصارف آن را به بحث میگذارد و در فصل سوم مبحث قضاوت، انواع قضات و اهمیت آن آمده است و فصل ششم روایات جهاد و جنگ و صلح را بهصورت منظم و منسجم در خود جمع کرده است.
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