بررسي بودجه سال آينده شهرداري سه شنبه به پايان مي رسد // اختصاص 4500 ميليارد تومان به هزينه هاي جاري و خدماتي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" مهندس مهدي چمران در پايان يكصد و سي و چهارمين جلسه شوراي شهر كه بدون حضور مستمع برگزار شد ، به خبرنگاران گفت: بررسي اعتبارات جاري ، خدماتي و حمل و نقل شهرداري تهران براي سال آينده در دستور كار شوراي شهر قرار داشت.

وي افزود: پيش بيني اعتبارات جاري و خدماتي براي سال آينده حدود 450 ميليارد تومان برآورد شده كه با برگزاري ادامه جلسه امروز شورا به تصويب اعضا مي رسد.

چمران به درخواست شركت واحد اتوبوسراني براي دريافت اعتبار جاري سال آينده اشاره كرد و گفت: حدود 100 ميليارد تومان درخواست اعتبار جاري از سوي شركت واحد ارايه شده كه بخشي از آن براي پرداخت بدهي هاي باقي مانده از سال گذشته اختصاص مي يابد.

رييس شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه شركت واحد بايد به سمت خصوصي سازي حركت كند، گفت: حدود 200 ميليارد تومان افزايش بودجه عمراني را در سال آينده خواهيم داشت، اما افزايش اعتبار در بودجه جاري نداريم.

چمران به وصول حداقل 100 ميليارد تومان مطالبات شهرداري از دولت در سال آينده اشاره كرد و افزود: بودجه هاي عمراني اولويت نخست شهرداري تهران در سال 84 خواهد بود.

رييس شوراي شهر تهران در ادامه به تغيير مديريت تاكسيراني اشاره كرد و گفت: مشكل ترافيك تهران با افزايش تاكسي حل نمي شود ، زيرا ساختار تاكسيراني غلط است و بايد اصلاح شود.

وي افزود: شوراي شهر به انتصاب مدير جديد خوشبين بوده و اميدوار است بتواند تغيير و تحولات لازم را در مجموعه تاكسيراني صورت دهد.