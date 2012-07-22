8 روستای عشایرنشین بافت ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی بهروز در بازدید از روستاهای عشایرنشین بخش خبر بافت با اعلام این خبر گفت: به منظور توسعه کشاورزی و ایجاد طرح های اشتغالزا به تمام متقاضیانِ محدوده کفه گزنجان زمین کشاورزی واگذار می شود.

بهروز پرداخت تسهیلات به کشاورزان این مناطق برای برقی شدن موتور پمپ ها را ضروری خواند و آن را در اولویت کار بخشدار منطقه خبر قرار داد.

همچنین رفع مشکلات آب آشامیدنی روستای بیدشک و چاه بید، نصب تانکر آبرسانی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه چاه بید و استقرار تیم بهداشت و سلامت در این روستا و احداث مسجد با همیاری و خودیاری مردمی، ایجاد سیل بند و احداث استخر ذخیره آب در روستای بیدشک، رفع مشکلات اراضی و زمینهای مالکین محدوده بیاض و ذاکر در منطقه گدار هوشون و ساماندهی شش هزار دام عشایر این روستاها در دستور کار قرار گرفت.

