هنرمندان اصفهان بیشترین استقبال را از حروف نگاری اسماءالحسنی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی وزیریان شامگاه شنبه در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه موضوعات این نمایشگاه به صورت آزاد اما در بعد معنوی و اسماء متبرکه است، اظهار داشت: امسال اساساً بنا به دلایلی این نمایشگاه غیررقابتی برگزار شد و 40 پوستر از 40 هنرمند از نمایشگاه دوره هفت ساله انتخاب شد.

وی با بیان اینکه فضای مناسب برگزاری نمایشگاه دال بر انتقال نمایشگاه به اصفهان بود، افزود: تعدادی از هنرمندان در چندین دوره از استان اصفهان برگزیده شدند.

وزیریان گفت: تصمیم گرفتیم که از این به بعد به جای اینکه مرکزیت برگزاری نمایشگاه‌ها را تهران قرار دهیم از ظرفیت‌های استانی هم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: استان اصفهان بعد از تهران بیشترین استقبال کننده از این نمایشگاه را داشته است.

دبیر برگزار کننده نمایشگاه حروف نگاری اسماءالحسنی اضافه کرد: چندین دوره این نمایشگاه در تهران برگزار شد که در سال گذشته نیز این نمایشگاه همزمان با تهران در اصفهان هم برگزار شد.

به گزارش مهر، این نمایشگاه با حمایت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری موزه هنرهای معاصر اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به برگزاری نمایشگاه کرده است.

این نمایشگاه در تاریخ، 31 تیر تا 31 مرداد در موزه هنرهای معاصر اصفهان و از 4 تا 27 مرداد نیز در مصلی تهران برای عموم برپا می‌شود.